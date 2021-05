Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, aseguró que la victoria 2 a 1 frente a Independiente de Santa Fe con Enzo Pérez como arquero y la mayoría del plantel profesional contagiado con coronavirus “quedará muy marcada a fuego”.

"No se ha vivido nunca lo de hoy. La victoria quedará marcada y registrada muy a fuego. No era normal jugar en las condiciones en que lo hicimos. Me queda remarcar el corazón de los jugadores, cómo se desempeñaron y se ayudaron. Jugaron por ellos, pero por un montón de gente que creía en ellos", aseguró Gallardo en conferencia de prensa.

"No nos refugiamos, no hicimos un partido mezquino, más allá de las circunstancias, más allá de los errores es nuestra manera de jugar y pegamos en los momentos justos y eso sorprendió a Santa Fe. Luego defendimos el resultado con corazón e hidalguía", apuntó el DT de River.

El equipo de Núñez tiene más de 20 integrantes del plantel contagiados y se presentó a jugar ante el equipo colombiano con solo 11 jugadores y ninguna posibilidad de realizar un cambio: en el banco solo estaban Gallardo y sus asistentes.

"La elección se debió a que solo teníamos 11 jugadores para poder completar y uno de ellos, como él, estaba lesionado. No era de gravedad, pero no le iba a permitir desarrollarse con normalidad", indicó el Muñeco cuando le preguntaron por qué había elegido a Enzo Pérez como arquero.

"Lo asumió con valentía. No es fácil pararse en un puesto que uno desconoce; no es habitual. Fue una designación en conjunto. Necesitaba que se sintiera con confianza, más allá que la responsabilidad iba a ser mía. No manejamos otros nombres, como dijeron en la semana. Íbamos a necesitar jugadores con piernas para que sostengan el partido y él era el único que no podía hacerlo y tomó la decisión de ir al arco. Por suerte salió todo bien, porque era difícil exponer a un jugador al arco", señaló Gallardo.

River había presentado un pedido ante la Conmebol para que habilitara a los guardametas Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez para que jugaran en la Copa Libertadores, ya que no estaban en la lista de buena fe del equipo. Sin embargo, la Conmebol denegó la solicitud.

Por último, Gallardo felicitó a los juveniles Tomás Lecanda y Felipe Peña, en sus debuts con la camiseta de River, y dejó un mensaje: "Feliz por el equipo y por toda la gente de River que una vez más pudo disfrutar de la templanza de su equipo y el corazón de su equipo en una noche mágica de copa".