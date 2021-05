El Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores emitieron este jueves un comunicado conjunto para alertar a la población de los riesgos de invertir en criptomonedas como el bitcoin. “Los criptoactivos presentan riesgos y desafíos para sus usuarios, inversores y para el sistema financiero en su conjunto”, indicaron los organismos. La publicación menciona que si bien los criptoactivos no evidencian niveles significativos de aceptación en Argentina, la velocidad de los desarrollos y el creciente interés hacen necesaria una actitud precautoria frente a los mismos.

“Es importante que quien decida operar con criptoactivos o invertir con productos relacionados con ellos acceda a información suficiente para entender y evaluar los riesgos asociados a los mismos. Estas tecnologías podrían contribuir a promover mayor eficiencia e innovación financiera pero no son dinero de curso legal”, sentenció la alerta. La declaración del BCRA y la CNV destaca siete puntos como advertencia:

1) Elevada volatilidad: las cotizaciones pueden fluctuar significativamente en cortos períodos, lo cual puede dar lugar a importantes pérdidas financieras para sus tenedores, incluyendo la posibilidad de perder la totalidad de los recursos invertidos.

2) No son dinero de curso legal: los criptoactivos no son emitidos ni respaldados por un banco central o autoridad gubernamental. No cumplen con las condiciones necesarias para ser considerados dinero de curso legal o título negociable.

3) Disrupciones operacionales y ciberataques: las plataformas de intercambio de criptoactivos pueden ser objeto de ciberataques que impliquen la pérdida o robo de las claves de acceso de los usuarios, lo cual podría suponer la pérdida de los criptoactivos –y en consecuencia la totalidad del capital invertido- sin posibilidad de recuperarlos.

4) Ausencia de salvaguardas: los saldos registrados en billeteras virtuales de criptoactivos no cuentan con seguro de depósito ni con las salvaguardas que la regulación vigente provee a las personas usuarias de servicios financieros.

5) Fraude, información incompleta y falta de transparencia: los precios de los criptoactivos se forman en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación.

6) Riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y potencial incumplimiento a la normativa cambiaria: por su fácil acceso, su alcance global y la limitada capacidad para su monitoreo y análisis, puede ser un vehículo para distintos ilícitos.

7) Carácter transfronterizo de las operaciones: un eventual conflicto puede quedar fuera del ámbito de competencia de los tribunales y de las autoridades argentinas.