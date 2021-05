"Atravesamos el peor momento de la segunda ola. Es fundamental coordinar esfuerzos para cuidar la vida y bajar los contagios, mientras avanzamos con la vacunación. Por eso, en provincia de Buenos Aires, como siempre, acompañamos las medidas anunciadas por el Presidente Alberto Fernández", aseguró el gobernador Axel Kicillof poco después de que se emitiera la cadena nacional con las nuevas medidas restrictivas.

Antes de participar del zoom junto a otros gobernadores y el Presidente, Kicillof se reunió también con intendentes bonaerenses donde anticipó que respaldaría las nuevas medidas que más tarde anunció Fernández.

Al salir de esa reunión con los jefes comunales, Kicillof dijo que "los recaudos que hemos tomado hasta aquí no son suficientes porque estamos ante mutaciones del virus que son más contagiosas", indicó el gobernador en la víspera del vencimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial. Agregó que se seguirá trabajando "con el sistema de fases" debido a que "cuenta con elementos" que "permite anticiparse y cumplir con el criterio de disminuir la circulación cuando aumentan los contagios".

Kicillof remarcó que "las medidas que se adoptaron oportunamente permitieron poner un freno a los contagios cuando la dinámica de crecimiento de los casos era exponencial", pero asumió que "nuevamente los casos comenzaron a subir primero en la zona metropolitana y ahora hacia el interior de la Provincia".

En este marco, y acompañando las decisiones del Gobierno nacional, apeló a la "responsabilidad social" y a "reforzar los controles para el cumplimiento de las medidas de cuidado dispuestas para cada municipio". Respecto a la campaña de vacunación, indicó que se cumplió "el primer hito" al inmunizar a "más de tres millones y medio de bonaerenses" e instó a "trabajar juntos para profundizar la inscripción y que no haya ningún vecino o vecina de la Provincia mayor de 60 años o de 40 años con enfermedades preexistentes que no se haya registrado para recibir la vacuna".



Poco después y durante una entrevista federal concedida a Radio Nacional, el gobernador bonaerense dijo que "el Presidente y nosotros tomamos medidas de cuidado y eso hizo que dejara de crecer la curva, pero ahora empezó a crecer con la llegada del frío y las nuevas cepas". Es más, ratificó que ante el aumento de contagios de coronavirus "hay que tomar más medidas de cuidado" y sostuvo que "no es momento de pensar en las elecciones legislativas sino sólo en la pandemia" y que "yo estoy en campaña de vacunación y no electoral". Por último, señaló que "a más contagios, más cuidados, y a eso apuntan las nuevas medidas", sostuvo Kicillof.