El acertijo

Se tienen 10 bolsos que contienen 10 monedas de plata cada uno, pero uno tiene exclusivamente monedas falsas. Las monedas falsas lucen igual que las genuinas, pero pesan un gramo más o un gramo menos que las genuinas. Se cuenta con una balanza de un platillo, que permite leer el peso en gramos, y se conoce el peso de las monedas genuinas.

¿Cuál es el mínimo número de pesadas necesarias para determinar cuál es el bolso que contiene las monedas falsas?

Respuesta: una pesada basta. Se toma 1 moneda del bolso 1; 2 del bolso 2; 3 del 3, y así sucesivamente. El peso debería ser 55x donde x es el peso de las monedas genuinas. Si el peso real es 55x más 4, quiere decir que las monedas falsas son del bolso 4 y pesan 1 gramo más que las genuinas. Si el peso fuera 55x menos 8 quiere decir que las monedas falsas son del bolso 8 y pesan 8 gramos menos que las verdaderas.

¿Cuál Es?

Decenas de investigadores y una treintena de organizaciones que supervisan el respeto de los derechos humanos en Internet han levantado la voz de alarma tras detectar una "campaña sistemática" por parte de las principales redes sociales para "silenciar" los perfiles de periodistas y activistas que están documentado la violencia de Israel en Gaza. La ONG internacional Access Now, que encabeza las protestas, denuncia haber "recibido cientos de avisos de que las plataformas sociales están suprimiendo hashtags de protestas palestinas, bloqueando transmisiones en directo y eliminando publicaciones y cuentas".

La posta

El regulador británico de la competencia autorizó la fusión valorada en 44.000 millones de dólares entre la empresa de banda ancha Virgin Media y la red de telefonía móvil británica O2, de Telefónica, tras una revisión de varios meses. El propietario de Virgin, Liberty Global, y la española Telefónica acordaron la fusión hace un año creando una potencia en banda ancha y móvil para enfrentarse al líder del mercado: BT.

El dato

El Nobel de economía Paul Krugman cuestionó con dureza a las criptomonedas. "No escribo mucho sobre Bitcoin porque no hay fundamentos para discutir", sintetizó Krugman, quien explicó además que “BTC no es una innovación nueva; ha existido desde 2009, y en todo ese tiempo nadie parece haber encontrado un buen uso legal para él”. “No es un medio de intercambio conveniente; no es una reserva estable de valor; definitivamente no es una unidad de cuenta”, argumentó.

Tecno

WhatsApp continúa las pruebas de su modo 'Archivado', una función que permite que las conversaciones que el usuario ha archivado se mantengan así aunque se reciban nuevos mensajes, y ha mostrado su funcionamiento y nuevas funciones como la de archivar automáticamente chats inactivos durante seis meses. El modo 'Archivado', que ya se había dado a conocer en el código de versiones previas de la aplicación bajo el nombre de 'Modo vacaciones', ha aparecido ahora en la última beta de la aplicación de mensajería para Android (2.21.11.1). Utilizando el nuevo archivo de la aplicación, las conversaciones de chat archivadas quedan automáticamente silenciadas, de forma que el usuario no recibe notificaciones si se reciben nuevos mensajes, como sucedía hasta el momento.

Internet

Colonial Pipeline, la empresa estadounidense que opera la red de oleoductos de Estados Unidos afectada por un ciberataque, pagó un rescate de unos 5 millones de dólares a los piratas informáticos que la atacaron, según la agencia Bloomberg. El medio, que cita a dos fuentes familiarizadas con la transacción, asegura que esta información contradice los reportes de principios de esta semana cuando la compañía dijo que no tenía intención de pagar una tarifa de extorsión para ayudar a restaurar el gasoducto de combustible más grande del país. Una tercera fuente citada por la agencia, que tampoco identifica, señala que los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos saben que Colonial hizo el pago. Una vez que recibieron el pago, los piratas informáticos proporcionaron al operador una herramienta de descifrado para restaurar su red informática deshabilitada.