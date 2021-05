La cantante estadounidense Lady Gaga decidió compartir públicamente que a los 19 años quedó embarazada luego de sufrir un abuso sexual, tras participar en 'The Me You Can't See', el nuevo programa sobre salud mental creado por Oprah Winfrey y el príncipe Harry.

Durante la charla, la artista de 35 años contó que cuando empezó a trabajar en el mundo artístico un productor le pidió que se sacara la ropa y, cuando ella se negó, le respondió que "le iba a quemar toda la música".

"No se detuvieron. No dejaron de preguntarme y me congelé...ya no recuerdo", declaró, entre lágrimas, la ganadora del premio Oscar.

La artista, que prefirió no nombrar al productor ya que "no quiere volver a enfrentarlo", señaló que "la industria es abusiva y peligrosa", y relató que tras los hechos sufrió un "brote psicótico total" y que "durante un par de años no fue la misma".

La cantante explicó cómo impactó aquella agresión a lo largo del tiempo: "Estuve enferma durante semanas y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en la esquina de la casa de mis padres, porque estaba vomitando y me sentía enferma. Debido a que había sido abusada, estuve encerrada en un estudio durante meses", precisó.

"La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de que me violaron. Me han hecho tantas resonancias magnéticas y escáneres en los que no encuentran nada. Pero tu cuerpo recuerda", resaltó.

Gaga manifestó que sufrió estrés post-traumático después de la agresión durante casi una década, y añadió: “No se lo conté a nadie durante más de siete años. No sabía cómo aceptarlo, no sabía cómo no culparme a mí misma. Me cambió el cuerpo y la manera de pensar".



Por otro lado, la artista aclaró que no cuenta esta historia "para cuidarse a sí misma" ya que "siente mucha vergüenza de contarlo". "¿Cómo le explico a la gente que yo tuve privilegios, plata, poder y soy miserable? ¿cómo se hace eso?", se preguntó.

Y concluyó: "Lo que realmente me importa es que yo no estoy acá para contar mi historia y que se lamenten por mí, yo estoy bien, pero abran su corazón por otra persona. Yo pasé por eso y las personas te pueden ayudar. Eso es parte de mi sanación, el poder contarlo".