Según como está planteado el próximo desfile en honor a Güemes en medio de una pandemia, poniendo a todos los gauchos en fila, calculando el largo del caballo, más el distanciamiento entre cada uno de ellos por pandemia, da un total de seis metros. A diez mil caballos: sesenta mil metros, es decir, 60 kilómetros. Redondeando, la distancia que media entre el Monumento y el pueblo de Coronel Moldes.



¿Velocidad del desfile? Al trotecito lento, un caballo promedio viaja de a cinco a seis kilómetros por hora, sin paradas y sobre terreno plano. Si todos los jinetes pasan a la misma velocidad frente al Monumento, organizados uno detrás de otro, tardarían alrededor de doce horas.

Un problema para las autoridades provinciales y municipales presentes en el palco el 17 de Junio próximo. Deberían preveer grupos de rotación para cumplir con el saludo protocolar a los jinetes. Si se dividieran los caballos en dos filas, ocuparían aproximadamente desde el Monumento al héroe hasta El Carril. Redondeando, treinta kilómetros. Por lo tanto, las autoridades presentes, sentadas en el palco protegidos con sus ponchos de vicuña o tejidos a telar con la banda negra, deberán continuar pensando en la rotación: Diez mil caballos divididos en dos filas, los jinetes tardarían seis horas en pasar bajo el General que en la punta del monumento mira fijo hacia la Quebrada por dónde ingresaron quienes lo balearon de muerte en la ciudad colonial.

Los caballos en tres filas, resuelven mucho. Todos los jinetes distribuidos, respetando el distanciamiento por la pandemia, llegarían hasta La Merced. Tardarían unas cuatro horas en pasar frente al palco de autoridades con el sombrero bajo y la mirada fija en el héroe gaucho.

Sin olvidar que Francisco Aráoz prometió diez mil jinetes para la fecha que conmemora la muerte de Güemes, cuatro filas de jinetes resuelven más: llegarían hasta el acceso a Barrio El Tribuno. Del primero al último jinete tardarían alrededor de tres horas en desviar la mirada del palco y preferir la del héroe.

“Por la situación sanitaria ¿usted cree que será posible el desfile?”, preguntó Salta 12 al presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes. “Por la pandemia y por como vienen los DNU, hay una gran posibilidad que se haga. La única forma que se cancele es Salta en Fase 1 con todo el mundo en su casa”. Hasta aquí, la decisión final aún está en manos del COE.

Si la verdadera cantidad de jinetes que asistirán es motivo de duda, muchas más la verdadera cantidad de caballos disponibles. Más que nada, por las condiciones físicas y sanitarias de los equinos que se consideren listos para montar. “Nosotros hablamos con los fortines”, detalló el titular de la Agrupación que cuenta con doscientos cinco fortines adherentes. “Ya tenemos confirmados ocho mil gauchos”, continuo. “Y por cómo vienen avanzando, calculamos que vamos a llegar a diez mil”.

“¿Cómo movilizarán diez mil caballos?”, preguntó Salta 12. “Los caballos llegan mayormente andando”, respondió Aráoz. “Es cierto, pero muchos de ellos, según el área, serán transportados en camiones. ¿Cómo será la logística?”, repreguntó la cronista. “Van a llegar de toda la provincia. Tenés que pensar que solo a la vuelta de Salta Capital, en el Valle de Lerma, tenés más de doscientos mil caballos”. “¿Listos para montar?”, preguntó otra vez Salta 12. “Bueno, hay caballos que no se utilizan, potrillos al pie de las yeguas con cría. Desde ya, Salta tiene muchísimo más caballos de los que vamos a usar”, aseguró. Luego agregó que, “en cualquier 17 de junio en Salta Capital desfilan cinco mil quinientos caballos, en Metán más de mil quinientos”. Otro ejemplo que dió fue Tartagal aunque sin precisar cifras.

La duda surge por los datos del Censo Nacional Agropecuario 2018, publicados en Setiembre de 2020. Cabe aclarar, que ellos reflejan la foto. Según el informe, Argentina contaba entonces con 908.288 equinos. Las yeguas eran 319.617 y los caballos 310.374. Luego discrimina los datos por potrillos y potrancas menores al año, potros y potras menores a tres años, padrillos y otros animales a los que no clasifica. Solo provincia de Buenos Aires contaba con 188.898. En toda la provincia de Salta, el total ascendía a 21.597. Desagregando, las yeguas sumaban 6.218 y los caballos 6.718. Las preguntas claves siguen siendo: ¿diez mil caballos? ¿estarán todos listos para montar? ¿estarán todos en condiciones físicas y sanitarias?. Descontando, claro, que todos los jinetes estarán libres de COVID el próximo 17 de Junio.

La logística del asado y la Marcha Patriótica

Después del saludo al héroe, los jinetes deberán continuar viaje otros kilómetros más hasta el predio de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes sobre Circunvalación Oeste. Por lo tanto, los calculos continúan. Si cada jinete se sirve el equivalente a medio kilo de asado, a un promedio de mil pesos el kilo de cortes de buena calidad, el presupuesto asciende a cinco millones de pesos. Solo cortes de carne, no exclusivamente chorizos. Al cálculo le faltan el pan y la bebida. Y además de los asadores, la leña y el carbón no deberán faltar para que los jinetes de las últimas filas no coman asado frío al final de la jornada.

La polémica por el asado sumó comentarios en redes sociales debido al monto solicitado. Sin embargo, la polvareda se levantó aún más tras una comparación que hizo el presidente de la Asociación. Ante la prensa local aseguró que hacer un asado es más barato que un guiso. “Esa afirmación fue sacada completamente de contexto”, aseveró Aráoz. “Nosotros propusimos al COE que nos habilite sobre Circunvalación Oeste, poder distribuir campamentos para cada uno de los fortines, inferiores a cien personas, separados en mesas de menos de diez personas. Así colocaríamos una parrilla por pequeños grupos. Cada gaucho podrá comer un pedazo de carne con un pedazo de pan. No se necesitaría más logística”, detalló.

La frase, famosa por estos días, surgió de la pregunta del periodista, que sugirió un guiso en vez de un asado. Aráoz le explicó entonces que un guiso tiene una logística más compleja, por los ingredientes, el proceso de cocción y la vajilla necesaria. “Nosotros queremos que almuercen algo rápido y sigan hacia su lugar de origen”.

La Marcha Patriótica también aportará jinetes, aunque poco más de una decena. Partió el 16 de Abril desde el Monumento al héroe en los bosques de Palermo en CABA. Se estima su arribo a Salta entre el 7 de junio a La Horqueta. “En la Marcha son dieciseis personas. En algunos lugares llegaron a cien”, precisó Aráoz. Llegarán al sitio donde falleció el Güemes, junto a otros fortines como La Troja y Metán. Calculan alrededor de cuatrocientos jinetes que, aclaró, “son los que normalmente participan en ese acto”. Los organizadores estiman que llegarán alrededor de quinientos jinetes desde Jujuy, mientras que de Tucumán trescientos. “Anotamos a medida que nos avisan. Por eso estimamos llegar a los diez mil participantes”, concluyó.

El titular de la Agrupación Tradicionalista recordó que, desde hace algunos años, los jinetes no detienen su marcha por la vereda principal o las inmediaciones del Hospital San Bernardo. Y aportó finalmente algunos otros datos. “En 2019, desfilaron cinco mil cuatrocientos gauchos en cincuenta y cinco minutos. Normalmente al recorrido, lo hacemos en hora y media. No todos los gauchos llegan a formación al mismo tiempo, por eso no todos tienen espera”.

En Salta, como siempre, los números generan dudas.