En esta entrevista, Verón le recordó a Vidal el día que, antes de la campaña del 2019, aseguró que "nadie que nace en la pobreza en Argentina llega a la universidad", y le preguntó si sigue pensando lo mismo. Frente a esto, la exgobernadora explicó que ese discurso se dio en un almuerzo en el Rotary Club después de haber visitado "Puerta de Hierro", una villa en La Matanza en donde, según contó, "hicieron un trabajo muy importante para combatir el narcotráfico". Allí estuvo con un referente social que trabajaba en el barrio que le dijo que cuando quisieron usar las instalaciones de la facultad de La Matanza para armar una colonia, la universidad se los negó.



Vidal aseguró que en ese momento la situación le generó "mucha bronca" y le pareció fuerte "el contraste de los chicos expuestos al narcotráfico en Puerta de Hierro y, del otro lado, una universidad pública que no abría sus puertas". Además aclaró que "lo que intentaba decir es que para loschicos que nacen en esos barrios es más difícil llegar a la universidad porque les cuesta más terminar el secundario. "La vida los pone frente a obstáculos que les hacen muy difícil llegar a la universidad pública", y agregó que reconoce que no lo dijo de la mejor manera.

Para concluir, Vidal recordó el día que Cristina Fernández dijo en un discurso en la Universidad de Harvard que "estamos en Harvard, no en la Universidad de La Matanza". Sobre esto, la exgobernadora señaló: "Eso para mí no la convierte en una dirigente que no le importe la educación pública. Probablemente lo dijo mal, no quiso decir eso y no por eso tuvo que estar años aclarándolo".

Identidades, conducido por Mariana Verón, se transmite todos los sábados a las 22 hs por la pantalla de IP.