Hay un Napoleón argentino que, al igual que el original francés, tras ganar varias batallas, comenzó a ser admirado en el mundo por sus grandes cualidades de mando y es considerado un genio estratégico.

Pero claro, después de obtener grandes victorias como la Batalla de Madrid en 2018 o aquella más remota Batalla del Gas Pimienta, el Gallardo Napoleón argento debió enfrentar a un enemigo invisible de origen chino que arrasó su tropa e intentó diezmar su gran poderío.

Acá transcribimos el diálogo que tuvo con su lugarteniente, el General de Brigada Matías Biscay:

-Napoleón, tengo malas noticias.

-Ya te dije que no me importa si Axel Caniggia no sigue en MasterChef.

-Me refiero a nuestra tropa.

-¿Qué ocurre?

-Paradela y Angileri.

-¿Ellos sí ven MasterChef?

-No, resulta que los escuché toser fuerte.

-Les dije que larguen el pucho. Cuando sea el Día del Aire Puro en la Argentina se van a tener que mudar al Uruguay. Deciles que si quieren cuando termine el confinamiento hacemos un picadito entre River Fumadores y River No Fumadores, pero por ahora no. Quiero una buena noticia, algo positivo para nosotros.

-No es por el cigarrillo que tosen. Los hisoparon y tienen covid. Sus testeos son lo único positivo por el momento.

-¿Ellos también? ¡Estamos meados por los dinosaurios! ¿Y a quién ponemos de mediocampista? ¿A D'Onofrio?

-Puede ser, sabés que él por River haría todo. Pero no creo que le entre la camiseta.

-Ya jugamos un partido sin arquero. Podremos hacerlo sin presidente.

-Bueno, a decir verdad, entre las presidencias de Aguilar y D'Onofrio, River tampoco tuvo presidente…

-Encima la tenemos todas en contra. Recién ahora se acuerdan de cancelar el campeonato de la Liga Profesional, después de que nos eliminaron jugando con un arquero de 20 años que tuvo que debutar antes en Primera que en Reserva.

-Pero en la Copa tenemos chances.

-Sí, pero con dos jugadores menos, ¿con quiénes hacemos la práctica? Sólo podríamos jugar partidos de vóley o handball.

-Según la Conmebol, “pasados los 10 días de la prueba PCR+ están habilitados los futbolistas asintomáticos o los sintomáticos con 3 días sin síntomas”.

-Ok. Me diste una idea. Cambiamos la estrategia: saldremos con el sistema de juego 4-3-4

-¿Con 4 delanteros?

-No, 4 asintomáticos, 3 contagiados y 4 sintomáticos. El esquema del mediocampo será a puro PCR.

-No entiendo.

-PCR: Palavecino, Carrascal, Rollheiser.

-¡Grande, Napoleón!

-No sé si soy Napoleón, pero te aseguro que la batalla de Fluminense no será mi Waterloo.