María Leonor Gine, de 70 años, fue asesinada en marzo del año pasado, en su departamento de la avenida Belgrano, casi esquina Sarmiento, en el centro de la ciudad de Salta. Su nieto y un amigo del joven están acusados por el hecho. También está imputada una mujer trans, Tania Aguirre, quien asegura ser inocente y que solo fue al lugar de manera circunstancial, porque estaba en situación de prostitución y los hombres la llevaron para usar su "servicio".

Su abogada, Gabriela Arellano, dijo a Salta/12 que Aguirre terminó imputada porque una cámara de seguridad la filmó entrando al departamento donde se cometió el crimen. Agregó que esperan que se haga el juicio oral, cuyo inicio está anunciado para el 19 de julio, para demostrar la inocencia de Aguirre.

Arellano contó que a lo largo del proceso judicial Aguirre viene sosteniendo que solo "estuvo en un dormitorio (del departamento de Gine), prestó 'servicio' y se fue a su casa". Los otros dos acusados son Agustín Morales, de 21 años, nieto de la víctima, y Federico Detzel, de 30 años y amigo del primero.

La defensora sostuvo que en las cámaras de seguridad del edificio quedó registrado que Aguirre entró al departamento a las 2 de la madrugada del 28 de marzo. Ocurre que, según explicó la abogada, hay discrepancias entre el informe de autopsia del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y una revisión que hizo una médica del Poder Judicial, uno ubica la muerte dentro del rango horario en que Aguirre estuvo en la vivienda de Gine, el otro la deja fuera.

La autopsia estuvo a cargo de la perita del CIF Mariana Lambropulos, quien estableció un rango horario de muerte amplio que abarca el momento de entrada de Aguirre al departamento. En cambio, una revisión que realizó la médica Ana María Vega, del Poder Judicial de Salta, sostiene que Gine fue asesinada el 27 de marzo de 2020 alrededor de las 18 horas.

Arellano sostuvo que en su declaración testimonial Lambropulos "no podía responder preguntas técnicas en cuanto a la data de muerte", que dijo que no pudo hacer una autopsia general por la pandemia de covid-19 y que solo la hizo "del rostro para arriba, donde tenía las lesiones punzo cortantes". "No hizo extracciones del pool de vísceras", señaló la abogada y explicó que esto hubiera aportado datos para estimar la data de muerte, por ejemplo, hubiera permitido saber si la mujer "había cenado o no". "Tenía que ver el cadáver entero para determinar científicamente qué es lo que provocó la muerte", cuestionó la defensora.

La abogada contó que por estas razones recusaron a la perita médica del CIF y pidieron una junta médica, en la que intervinieron dos peritos de parte, por Detzel, y dos médicos dela CIF, quienes respaldaron el informe de su colega. Luego la defensa pidió que se designe una perito del Poder Judicial, y recién ahí intervino Ana María Vega, quien determinó que Gine falleció por un shock hipovolémico debido a las múltiples heridas de arma blanca que la desangraron. "Ella dice que las autopsias médico legales deben ser sistemáticas, metódicas, completas e ilustradas con fotografías y videos", aseguró Arellano. Añadió que la médica del Poder Judicial indicó que la mujer murió "20 o 24 horas previas al inicio a la autopsia", es decir, desde las 18 horas del 27 de marzo.

El cuerpo fue hallado el 28 de marzo, alrededor de las 10.30, cuando una hija y un nieto de Gine se acercaron al edificio donde residía, en la intersección de Sarmiento y Belgrano, para ver cómo se encontraba debido a que no respondía las llamadas telefónicas. Por el portero del edificio se enteraron de que Morales, que se encontraba residiendo circunstancialmente con la víctima, se había llevado el vehículo de Gine.

Los familiares de la mujer salieron a buscar a Morales y lo encontraron en la avenida Bicentenario, iba en el auto acompañado por Detzel. Regresaron con Agustín al edificio de Gine y en ese momento llegó otra hija de la víctima, que tenía un juego de llaves del departamento. Al ingresar, encontraron el cuerpo de la mujer en la cocina. Tenía heridas en el cuello y otras de tipo defensivas. Al momento del hallazgo del cuerpo, Morales se dio a la fuga.

Según el Ministerio Público Fiscal, a partir del relevamiento de filmaciones de las cámaras de seguridad se estableció que durante esa noche Morales entró y salió varias veces del departamento de su abuela, acompañado por Detzel y Aguirre.

La abogada de Aguirre indicó que la joven quiere llegar a juicio para probar su inocencia. Explicó que vive una situación de vulnerabilidad y que está sola. Según contó, la joven tenía arresto domiciliario y convivía con su pareja pero este la violentó hace dos días, ella alertó a la policía y realizó la denuncia. En esta situación, la fiscalía interviniente decidió que Aguirre vuelva detenida a la Alcaidía ya que no tiene otro domicilio para seguir con prisión domiciliaria, porque su familia está en el interior de la provincia.Arellano dijo que pidieron autorización para que pudiera cumplir la domiciliaria en ese lugar pero el Tribunal lo rechazó.

Juicio en julio

El juicio oral y público por el crimen de María Leonor Gine comenzará el 19 de julio y está previsto que se desarrolle hasta el 30 de ese mes, ante la Sala III del Tribunal de Juicio.

El nieto de la víctima, Agustín Morales, llega acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento, alevosía, criminis causa y por haber mediado violencia de género en concurso real con la violación de medidas dispuestas por la autoridad competente para impedir la propagación de una pandemia.

Federico Detzel y Tania Aguirre serán juzgados por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, criminis causa en perjuicio en concurso real con la violación del aislamiento por la pandemia.

El agravante de criminis causa fue agregado por la fiscalía ya que se determinó que el asesinato se cometió con el fin de apoderarse del dinero que Gine guardaba en su casa en una caja fuerte oculta y cuyas llaves portaba entre sus prendas íntimas.



El juicio se llevará a cabo con tribunal colegiado integrado por las juezas María Gabriela González, en la presidencia, y Carolina Sanguedolce, y el juez Pablo Farah. La primera audiencia audiencia había sido fijada en un primer momento para junio pero se pasó para el 19 de julio.

La querellante en la causa es la hija de la víctima, María Fernanda Pérez, y a la vez tía de Agustín Morales. Su abogado es Marcos Luis Gorriti.



Por el Ministerio Público intervendrá la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio. La defensa de Detzel será ejercida por el defensor oficial Eduardo Sángari; la abogada Gabriela Arellano junto al abogado Pablo Tobio, defienden a Aguirre. Mientras que el abogado Héctor Solaligue asiste a Morales.