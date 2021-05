"Es legítimo". Angélica Graciano, secretaria general de UTE-Ctera es taxativa a la hora de defender ante PáginaI12 la decisión de seguir educando de modo virtual los tres días hábiles que quedan de confinamiento pese a que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea en el único distrito en el país en el que no haya educación ni presencial ni remota este miércoles, jueves y viernes. Los docentes porteños nucleados en (UTE) seguirán en contacto con sus alumnos de todos los modos posibles que no requieran la presencia física. “Mantener el vínculo es legítimo y es una demanda de la comunidad educativa. Que en la Semana de Mayo se mantengan las actividades por la Revolución, que se manden tareas vinculadas a los líderes de esa gesta es necesario. Si se puede hacer zoom, se hace. O videollamadas para monitorear las tareas y si no se puede, se reparten cuadernillos. También usamos las redes sociales. Lo más importante es que el vínculo no se interrumpa", dijo a este diario.

Y agregó que "es importante hablar del rol de las mujeres en aquella semana, de la emancipación, un poco de patriotismo no viene mal".

La convocatoria surgió este martes. "Frente al lockout educativo de Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña, seguimos dando clases", es la consigna con la que los representantes de los trabajadores convocaron a enfrentar el cierre total sin presencialidad ni virtualidad de los establecimientos educativos en la Ciudad de Buenos Aires decretado por la autoridades porteñas.

Nuevas muertes

A las 15 horas de este miércoles, por otra parte, hay un zoom de homenaje a los trabajadores de la educación que fallecieron desde el 17 de febrero hasta hoy por haber contraído coronavirus en el lapso en el que se vieron obligados a dar clases presenciales.

Hasta este martes eran 14, pero lamentablemente ya son 16: se suman a la lista de muertos Oscar Colombo, preceptor de la Escuela Técnica Nº4 DE 5 y Juan Carlos Guia, secretario de la Escuela de la Joya “Maestro Joyero Sergio Lukez”, CFP ubicado en el barrio de Almagro. Desde la página de UTE, los recordaron.

"Hoy a la madrugada nos enteramos que falleció el compañero Oscar Colombo, preceptor de la Escuela Técnica Nº4 DE 5 a raíz de la covid. Lamentamos que sigan falleciendo trabajadores de la Educación, por falta de políticas de cuidado del Gobierno de la Ciudad. Al momento de contagiarse no se encontraba vacunado", publicaron.

Oscar era hijo del Profesor Enrique Colombo, egresado de la Técnica 15 DE 5. Luego, ejerció como docente hasta su fallecimiento, "formador de formadores", lo definieron.

"Abrazamos a sus compañeros y compañeras y a su familia en este duro momento", cierra el obituario.

Respecto de Juan Carlos, también hubo una publicación para recordarlo. "En el día de ayer falleció de covid el compañero Juan Carlos Guia, secretario de la Escuela de la Joya `Maestro Joyero Sergio Lukez´, CFP ubicado en el barrio de Almagro. Abrazamos a sus compañeros y compañeras y a su familia en este duro momento".

Los gremios siguen pidiendo, a pesar de las muertes que se acumulan y de las represalias, que Horacio Rodríguez Larreta tome conciencia de que la educación es una cuestión de vida o muerte, pero no precisamente en los términos en los que el alcalde porteño pronunció esa frase.