Con el argumento de que se trató de un acto de “legítima defensa”, los abogados de Luis Chocobar pidieron la absolución de su representado, en el juicio en el que está siendo juzgado por el homicidio de Juan Pablo Kukoc´. “El asaltante lo quiso atacar y Chocobar tuvo que defenderse”, afirmó ante los jueces Fernando Soto, uno de los defensores del policía que mató a Kukoc, cuando este escapaba luego de participar, junto con un menor de edad que también está siendo juzgado, del robo y la agresión a un turista, en el barrio de La Boca, en diciembre de 2017. Este viernes se conocerá el veredicto del tribunal.

La defensa insistió en que Chocobar disparó “hacia el piso”, aunque esta probado que Kukoc recibió dos disparos por la espalda, cuando escapaba, luego de haber sido “reducido” por unos testigos del robo, quienes le quitaron la cámara de fotos que le habían robado al turista estadounidense Frank Wolek, a quien atacaron con un arma blanca.

La semana pasada, la fiscalía y la querella calificaron lo ocurrido como “homicidio agravado”. La diferencia fue que la fiscal Susana Pernas consideró que fue un caso de “exceso en los deberes” del policía y pidió una pena de tres años “en suspenso”, mientras que los querellantes calificaron el hecho de “ejecución extrajudicial” y solicitaron que el policía sea condenado a prisión perpetua.

“Nosotros pedimos la absolución por considerar que había obrado legítimamente. Los disparos fueron en el giro como lo dijo la fiscal y todas las pruebas ratifican eso y excluyen absolutamente otra posibilidad”, insistió Soto, en declaraciones a la prensa, luego de exponer ante los integrantes del Tribunal Oral de Menores 2.

El defensor sostiene que Kukoc, cuando escapaba, “giró” para supuestamente ponerse de frente y atacar al policía. La querella afirma que Chocobar podría haber detenido a Kukoc sin necesidad de disparar, porque la actitud del joven no representaba un peligro para su vida.

Al exponer ante los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete, la defensa volvió a recurrir al testimonio del turista asaltado, Frank Wolek, quien declaró que “Chocobar hizo lo correcto y que espera que el Tribunal haga lo correcto”, es decir que absuelva a policía acusado.

En su nueva intervención ante los jueces, Wolek se refirió también a la situación del joven que era menor cuando ocurrieron los hechos y que está acusado en el juicio oral por “robo e intento de homicidio”. El fotógrafo señaló: “Espero que se rehabilite y que el día de mañana pueda saludarlo y darle la mano”. Las palabras se conocieron a través de Soto, ya que la prensa no tiene acceso al debate, por tratarse de un tribunal de menores.

Por su parte, Pablo Rovatti, uno de los querellantes, le dijo a Página/12 que los defensores del policía “no agregaron realmente nada nuevo”.

Agregó que insistieron en que Kukoc “quiso atacar a Chocobar y que se le vino encima de frente”. Rovatti sostuvo que de esa forma “la defensa no contestó ningún argumento de la Fiscalía ni de la querella, ni pudo explicar el dato elemental de que las heridas en el cuerpo de la víctima están en la espalda”.

Consideró que, según ese relato, “para la defensa, Juan Pablo Kukoc era más rápido que las balas, porque supuestamente los tiros se hicieron de frente pero ingresaron por la espalda después de que girara (el joven), pocas veces hemos oído algo tan inverosímil”.

El querellante señaló que “sorprendentemente, también siguieron insistiendo en que una persona podría correr más de treinta metros con el fémur destrozado, lo que negaron los expertos y por lo demás es una cuestión bastante elemental”. De esta manera se refirió al primer disparo que impactó en Kukoc. La defensa dijó que corrió otros treinta metros y que por eso hubo un segundo disparo “disuasivo” que provocó la muerte del joven.

Rovatti descalificó un video presentado por la defensa “al que llamaron ‘recreativo’ y que es simplemente una filmación sin ningún valor probatorio, que falsea y tergiversa todos los datos objetivos de la causa”.

Aunque reconoció que la defensa “puede ejercer ampliamente la defensa, esto de armar un video que no condice en lo más mínimo con las pruebas del caso es verdaderamente inusual y llamativo”. Concluyó diciendo que “la tergiversación es tan grosera, que no tenemos ninguna duda de que el tribunal no le va a atribuir ningún valor”.

El tribunal pasó a cuarto intermedio hasta este viernes, cuando escuchará, por la mañana, “las últimas palabras” del imputado y luego pasará a deliberar para, por la tarde, dar a conocer el veredicto, tanto para el menor detenido como para Chocobar, que llegó al juicio en libertad.

Para el joven imputado, que tenía 17 años al momento del hecho, la fiscal pidió 18 años de cárcel y su abogado defensor, Albino Stefanolo, solicitó la absolución. Se estima que, de ser condenado, al joven, por el hecho de que era menor, no deberían aplicarle una pena mayor a 12 años.