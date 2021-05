Kevin Clark, el actor que interpretó al niño baterista en la famosa comedia "Escuela de Rock", protagonizada por Jack Black, murió a los 32 años en Chicago luego de ser atropellado por un auto mientras circulaba con su bicicleta. Según informó el portal de Hollywood TMZ, el joven fue arrollado por una mujer de 20 años en Logan Boulevard y fue llevado de urgencia a un hospital, donde finalmente falleció el miércoles.

Clark había sido el baterista de la banda ficticia conformada en la famosa película, papel al que fue convocado por sus cualidades con el instrumento y no por sus aspiraciones actorales. De hecho, aunque no continuó ligado a la actuación, sí siguió adelante con su carrera musical en varias bandas locales y actualmente era parte del grupo Jess Bess and The Intentions.

“Fueron increíblemente fantásticos y habrían llegado a alguna parte. Él era un talento en bruto. Tenía un corazón de oro”, expresó a un diario de Chicago Alison, mamá de la víctima.

Por su parte, el comediante Jack Black lamentó en las redes sociales la temprana muerte del joven músico. “Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Alma hermosa. Tantos buenos recuerdos. Con el corazón roto. Enviando amor a su familia y a toda la comunidad de ‘School of Rock´", escribió en Instagram.

"Escuela de Rock" fue una de las comedias más populares de principios del milenio y actualmente es emitida con frecuencia en canales de cable, además de haber contado con una serie derivada del filme, aunque con un elenco totalmente diferente.

Además de la hilarante actuación de Black y la buena dinámica que se nota en pantalla entre los chicos del grupo, en la película también se destaca Joan Cusack, como directora de la escuela.