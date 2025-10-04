La Natividad La Dolfina comenzó de la mejor manera la Triple Corona. El conjunto de los 40 goles de handicap logró su primer título luego del ensamble familiar, tras vencer en la gran final 12-9 a UAE Polo. De esta manera, se adjudicó el 132° Abierto del Hurlingham Club.

El campeón logró su primer título desde que se fusionaron ambos conjuntos. Por separado, La Natividad ahora tiene tres títulos en Hurlingham (2021, 24 y 25); mientras que La Dolfina acumula 13 (2000, 01, 02, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23 y 25).

En la faz individual, Adolfo Cambiaso consiguió su 16ª conquista en este Abierto, mientras que los hermanos Bartolomé y Camilo Castagnola junto a su primo "Poroto" Cambiaso acumulan tres títulos.

Camilo Castagnola a punto de pegarle a la bocha. Imagen: Matías Callejo / Prensa AAP





La leyenda del polo mundial, Adolfo Cambiaso (h), rompió dos nuevos récords: ahora es el máximo ganador de trofeos de Triple Corona con 43 (superando a Juan Carlos Harriott (h) y a Alberto Pedro Heguy.

Cambiaso también es el polista que más veces ganó el Abierto del Hurlingham Club, con 16 (dejando atrás nuevamente a la otra gran leyenda, Harriott hijo).

Por su parte, La Ensenada venció 15-13 a Los Machitos El Refugio y se quedó con la Copa Subsidiaria. Ambos conjuntos pelearon chukker a chukker por la victoria, que se le terminó dando nuevamente al equipo de Open Door. La Ensenada cerró el triunfo con un buen gol de otra de las figuras del partido, Rufino Bensadón, cuando el conjunto liderado por Diego Cavanagh buscaba el empate de manera desesperada.

Los equipos y la progresión:





12 LA NATIVIDAD LA DOLFINA: Camilo Castagnola 10 (8, cuatro de penal), Adolfo Cambiaso (n) 10 (1), Adolfo Cambiaso (h) 10 (2), Bartolomé Castagnola (h) 10 (1). Total: 40.

9 UAE POLO: Pablo Pieres 9 (6, cuatro de penal), Lucas Monteverde (n) 9 (2), Tomás Panelo 9 (1), Juan M. Nero 10. Total: 37.

Progresión: La Natividad La Dolfina: 1-1, 2-4, 5-5, 8-6, 9-7, 10-7, 11-9 y 12-9.

Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José I. Araya.