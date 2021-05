El método Kominsky, la premiada serie de comedia dramática protagonizada por Michael Douglas como un veterano profesor de actuación que arrastra un breve momento de éxito de su juventud, estrena hoy su tercera y última temporada. En los Globos de Oro que se entregaron el año pasado la serie se llevó dos estatuillas a Mejor Serie de Comedia o Musical y a Mejor Interpretación Masculina en ese rubro para Douglas.

La historia creada por el guionita Chuck Lorre, quien tiene en su haber importantes series como The Big Bang Theory y Two and a half men, sigue a Sandy Kominsky, un actor que años atrás tuvo éxito durante un breve lapso de tiempo y que ahora es un venerado formador de actores en Hollywood.

A lo largo de los capítulos se puede ver su vida y su amistad con su malhumorado agente, Norman, interpretado por Alan Arkin. El elenco se completa con la participación de Sarah Baker como la hija del protagonista, Nancy Travis, Kathleen Turner, Emily Osment y Paul Reiser.

Disponible en Netflix