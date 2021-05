A partir de este viernes, tanto en la plataforma del Ministerio de Cultura como en la web oficial del Complejo Teatral de Buenos Aires, estará disponible la Retrospectiva Matías Piñeiro que le dedica la Sala Leopoldo Lugones, un ciclo donde se presentarán cinco largometrajes dirigidos por el cineasta argentino desde su ópera prima de 2007, El hombre robado, protagonizada por María Villar, Romina Paula y Julia Martínez Rubio. Completan este recorrido las películas Todos mienten (2009), Viola (2012), La princesa de Francia (2014) y Hermia & Helena (2016), además del mediometraje Rosalinda (2011) y el corto In the museum (2015), rodado en Nueva York. Las películas podrán verse cada jueves a partir de las 19 y estarán disponibles durante siete días. La Lugones no sólo fue sede de estreno de muchos de esos títulos sino que, además, será donde se exhiba de manera presencial (cuando las condiciones sanitarias lo permitan) Isabella, el film más reciente de Piñeiro lanzado en el Festival de Berlín.