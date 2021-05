El ex ministro de Salud Ginés González García envió una carta documento a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, para que se retracte públicamente de las acusaciones sobre un pedido de "retorno" al laboratorio Pfizer durante la frustrada negociación para tener esas vacunas para la campaña argentina. La carta documento fue enviada ayer a la ex ministra de Seguridad, a pesar de que comenzó a desdecirse de sus acusaciones ante la desmentida del propio laboratorio norteamericano y el silencio de sus pares de Juntos por el Cambio.

"Que se retracte pública, lisa y llanamente de sus afirmaciones injuriosas y calumniosas efectuadas en su contra en el programa La Cornisa del 23 de mayo de 2021", exige la carta documentado enviada por el ex ministro de Salud a la presidenta del PRO, quien tras ventilar un supuesto caso de corrupción se encontró sola sin respaldos públicos e incluso con duras críticas. "Estoy cansada de los políticos hipócritas, de los que dicen vivimos en una sociedad corrupta y no presentan una sola denuncia", le propinó Elisa Carrió.



Mientras aguarda una respuesta de la ex ministra de Seguridad, González García ofreció entrevistas radiales para repudiar los dichos de Bullrich. "Hoy no es un día fácil, quiero una denuncia penal, una denuncia civil y todo lo que sea necesario porque una barbaridad de este tipo no la puedo dejar pasar", apuntó el ex ministro.

Ginés lamentó estar pasando por esta situación inédita tras años en distintos cargos de gestión pública, que terminó abruptamente al conocerse una lista de nombres cercanos al ex ministro que lograron una posición de privilegio para aplicarse la vacuna en febrero. "Yo tengo muchísimos años de mi vida como funcionario público y en mi vida me pasó una cosa así. Pero además, decirlo sin ninguna prueba, impunemente, favoreciendo el odio, la desesperanza…", lamentó.

"Qué prueba va a tener si además fue explícito todo lo que pasó con Pfizer y todavía el Gobierno sigue negociando (con el laboratorio) porque intenta buscarle una vuelta", sostuvo el ex ministro de Salud echando por tierra cualquier duda respecto de la denuncia televisiva de Bullrich.



La ministra lanzó su acusación pública como invitada en el programa La Cornisa, de Luis Majul, y aseguró que "Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de Ginés González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba", había relatado Bullrich.

"Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. La compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna covid-19", respondió el propio laboratorio norteamericano horas después de las acusaciones de la presidenta del PRO.