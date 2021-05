Juan Cáceres, defensor de Racing, realizó este jueves algunas tareas a la par de sus compañeros y se perfila como alternativa para volver a la titularidad el próximo lunes ante Boca Juniors, por la semifinal de la Copa de la Liga.



Cáceres, de 20 años, continúa con la puesta a punto de la distensión en el bíceps femoral derecho y se movió con normalidad en algunos trabajos físicos diagramados por el cuerpo técnico.



El lateral derecho surgido de las inferiores del club era uno de los puntos altos de la defensa académica hasta la lesión sufrida en la victoria 2-0 ante San Lorenzo, por la última fecha de la fase clasificatoria del torneo local.



Desde el encuentro ante el Ciclón, el defensor lleva 18 días de recuperación, por lo que su inclusión dependerá de la evolución que tenga en los próximos días antes del choque decisivo ante el Xeneize.



Por este motivo, el entrenador Juan Antonio Pizzi esperará hasta último momento para definir al lateral derecho en la semifinal del torneo. En caso de que Cáceres no llegue en condiciones físicas, su lugar será ocupado por Iván Pillud, aunque también tiene chances Fabricio Domínguez.



De cara al clásico frente al equipo dirigido por Miguel Angel Russo, la Academia no podrá contar con el arquero Gabriel Arias y el defensor Eugenio Mena, dos de los mejores jugadores del plantel en los últimos partidos.



Tanto Arias como Mena fueron citados por el técnico del seleccionado chileno, Martín Lasarte, para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la primera ante Argentina, el próximo jueves 3 de junio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.



El reemplazante de Arias en el arco será Gastón "Chila" Gómez, de 25 años, que cuenta con once partidos disputados en Primera, el último ante Estudiantes de La Plata, el pasado 28 de febrero.



En lugar de Mena estará Ignacio Galván, de 18 años, que debutó en Racing en la victoria 2-0 ante Sporting Cristal, por la fecha 4 del Grupo E de la Copa Libertadores. Además, el juvenil estuvo en el 1-0 ante San Pablo por la quinta jornada del torneo continental. El resto de la defensa la completarán Leonardo Sigali y Nery Domínguez.



Otra opción táctica que contempla Pizzi es formar una línea con cinco defensores, además de cuatro mediocampistas y un delantero de área, en lugar del 4-3-3 usado en los últimos encuentros.



En caso de que el DT elija esa variante táctica, el defensor Joaquín Novillo podría ingresar como titular, aunque tendría que optar por prescindir de uno de los delanteros, por lo que Darío Cvitanich dejaría su lugar y Enzo Copetti quedaría como único referente de ataque.



La zona media del campo de juego formará con Ignacio Piatti, Julián López (en lugar del suspendido Mauricio Martínez), Leonel Miranda y Tomás Chancalay.



El entrenamiento desarrollado en la cancha auxiliar del Cilindro de Avellaneda contó con tareas regenerativas para los jugadores que actuaron más de 45 minutos ante Rentistas de Uruguay.

El resto del plantel hizo movilidad, circuitos de pases con definición y fútbol en espacios reducidos. El extremo Benjamín Garré trabajó en el gimnasio y el campo de juego. El plantel volverá a entrenarse mañana desde las 9 en el estadio Presidente Perón.