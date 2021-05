Más de 300 familias se asentaron en terrenos de la empresa agrícola La Moraleja, en la localidad de Las Lajitas. La ocupación comenzó el miércoles último, y se hizo en reclamo por el déficit habitacional que existe en esta ciudad del este provincial en el departamento Anta.

El gerente de la empresa, Jorge Galeano, realizó la denuncia por usurpación, por lo que la Fiscalía interviniente informó que convocarán a una mediación a las partes este viernes.



La finca de La Moraleja está ubicada en el este de Salta, a 10 kilómetros del pueblo de General Pizarro, donde se extiende por unas 14.540 hectáreas, de las cuales un tercio aproximadamente está destinado a las plantaciones del limón.



El gerente de La Moraleja informó a Salta/12 que la ocupacion es de 5 hectáreas, y que aseguró que están abiertos al diálogo por este tema.

La delegada del asentamiento, Natalia Salvatierra, contó a Salta/12 que en un primer momento eran alrededor de 500 personas las que comenzaron la ocupación a pero después, con la intervención de la policía, durante la noche algunas se fueron.

"Tuvimos atropellos de la policía, tiraron tiros al aire, gas lacrimógeno, los chicos no podían respirar. No nos mostraron ninguna orden judicial. Nos piden que desalojemos", sostuvo. La delegada dijo que son alrededor de 350 personas las que quedan ahora. Contó que el jueves por la tarde intentaban colocar una carpa de silobolsa y la policía se los impedía, pero finalmente llegaron a un acuerdo para poner plásticos y resguardar a las familias con lxs niñxs que permanecen allí.

Por su parte, la fiscala María García Pisacic, que interviene ante la denuncia de la empresa, informó que el viernes "habrá una mediación". También reconoció que hubo una consulta de la policía para actuar el miércoles en la noche y "esto sin perjuicio de que está facultada a actuar preventivamente siempre", aclaró.

Consultada por Salta/12, la jueza Patricia Rahmer, quien se encuentra a cargo del Juzgado de Garantías del departamento Anta como subrogante, dijo que recién esta mañana fue consultada por la policía. "Me informaron que durante la noche ingresaron al menos 100 personas, y que dialogando se logró que se fueran algunas y las restantes se (retiraron) por la fuerza con personal policial lesionado", comunicó.

La magistrada dijo que hasta el momento no firmó ninguna orden judicial. E indicó que si hay un delito en curso, como en este caso si se trata de usurpación a una propiedad privada, "la medida procede" y que la policía puede actuar en "flagrancia".

El vecino Elias Salcedo, quien se encuentra en el asentamiento, también testimonió sobre la violencia policial. "Estábamos todos juntos, había gente con chicos, bebés, señoras de 60 años, los policías tiraron gas lacrimógeno, a una señora le pegaron, le tiraron la carpa", manifestó. Expresó que la policía a su vez no les quiere recibir las denuncias por violencia institucional.

Un exfuncionario de Las Lajitas informó a Salta/12 que en la inscripción para los sorteos de lotes sociales en 2018, se anotaron al menos 500 familias, en base a este dato, estimó que esa es la demanda habitacional que hay en la zona.

Por su parte, Salvatierra explicó que llegó al asentamiento porque no puede comprar un terreno y vio que sus vecinos estaban instalándose en los terrenos. Tiene dos hijos de 3 y 2 años, vive con su pareja en la casa de su madre. Expresó que pese a que su pareja tiene trabajo y ella cobra beneficios sociales, "no hay chance" de que puedan adquirir un lote. "Somos personas de bajos recursos. Queremos que nos den facilidad de pago", afirmó. Diijo que se inscribió en el Plan Mi Lote el año pasado, y recordó que ya había estado antes en una asentamiento de 2018 de la que se fue porque le habían prometido una solución habitacional desde el gobierno municipal, pero sigue esperando.

La delegada indicó que en los terrenos había "un monte", y lo limpiaron. Están cerca de otras hectáreas que La Moraleja donó a la municipalidad para loteos sociales a personas que habían sufrido una inundación, y de otros terrenos que fueron tomados en 2018 y donde la gente que se quedó allí fue armando sus casas.

El intendente "(Fernando) Alabi me dijo que en dos semanas nos va a tener una respuesta. Vamos a seguir posicionados como estamos", manifestó Salvatierra. La vecina dijo que están realizando un censo para identificar a las personas que necesitan un lote social y vivienda. "Somos más mujeres que varones, muchos chicos", aseguró.

Por su parte, el vecino Salcedo dijo que hace un año y medio espera un lote. Recordó que en las campañas electorales el intendente Alabi les prometió terrenos para dar solución a la problemática de déficit habitacional. Indicó que también se inscribió en el Plan Mi Lote. "Las Lajitas es chiquito y hay mucha población. En las casas hay tres o cuatro familias viviendo juntas. Tomamos la decisión de juntarnos todos (los vecinos) y tomar los lotes. Queremos un plan de pago", expresó.

Salcedo indicó que los lotes de "las orillas" de la localidad cuestan "un millón o un millón y medio", mientras que en la zona céntrica pueden costar "hasta 10 millones".

"Vino un encargado de La Moraleja, nos dijo que las tierras son propiedad privada y que no podemos estar acá, que va a tratar de hablar con el dueño para que se los venda al intendente pero que nos vayamos", contó Salcedo. El grupo de vecinxs no se quiere ir del lugar.

Salcedo tiene 28 años, es padre de una niña de 3 años, y junto a su pareja alquilaban. El hombre tiene un trabajo temporal, indicó que con su salario, de 33 mil pesos tras los descuentos, no les alcanza para comprar un lote. También señaló que en la toma hay mucha gente desempleada que incluso perdió el trabajo durante la pandemia. "La mayoría se dedica a la venta de comida, pan casero, masas dulces, algunos trabajan en comedores, algunas mujeres de amas de casa", relató.

El vecino dijo que se organizan con ollas populares para poder comer o merendar. En la pandemia "casi todos estamos con barbijos, sabemos las consecuencias que trae. Pero si no hacemos esto hay muchas familias que no tienen donde vivir. Nosotros necesitamos que nos den una solución, que nos den una facilidad de pago. Nos anotamos en el Plan Mi Lote en diciembre, hasta ahora no nos dijeron nada", manifestó.