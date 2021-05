La revista británica The Lancet publicó este jueves un estudio que arroja resultados alentadores del primer concierto-test europeo realizado en España en diciembre pasado, celebrado en plena pandemia de coronavirus, ya que ninguno de sus asistentes se contagió durante la actividad.

Según explicó The Lancet Infectious Diseases, se trató de un ensayo clínico aleatorizado de detección inmediatamente antes y 8 días después del evento, donde se evaluó a 1047 personas, de entre 18 y 59 años, y todas tuvieron un resultado negativo.



Para realizar el estudio, que tuvo lugar en la Sala Apolo de Barcelona, 523 personas fueron asignadas aleatoriamente al grupo experimental para asistir al evento musical donde las mascarillas N95 eran obligatorias, la ventilación era adecuada y los participantes podían cantar y bailar con la música.

Por otro lado, otros 524 participantes fueron asignados al azar al grupo de control y no se les permitió asistir al evento. El estudio mostró que el riesgo de infección no era mayor entre los asistentes al evento que entre los que vivían en la misma comunidad y no asistieron.

"Nuestro estudio aporta los primeros datos que muestran que los eventos musicales en el interior pueden celebrarse sin aumentar el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 cuando se toman medidas de precaución, pero (...) no demuestra necesariamente que todas las grandes congregaciones sean seguras", advirtió el doctor Josep Maria Llibre, del hospital Germans Trias i Pujol, a las afueras de Barcelona.

Llibre defiende sobre todo analizar las conclusiones en función de la situación epidémica de España en ese momento, cuando el nivel de circulación del virus era relativamente bajo.

"Los parámetros de la pandemia cambian de forma permanente. Las grandes campañas de vacunación, las variaciones de la tasa de incidencia en un lugar dado y la emergencia de variantes más transmisibles del SARS-CoV-2 son elementos que pueden tener un impacto en los resultados", agregó.

Los investigadores destacaron además las "condiciones estrictas" del recital: porte de mascarillas FFP2, agentes de seguridad encargados de evitar los movimientos de masa, optimización de la ventilación, entre otros requisitos.

Otros países llevaron a cabo experiencias similares para estudiar los riesgos de contagio durante conciertos enmarcados por protocolos estrictos, como Holanda en marzo (1.300 personas) y Reino Unido el 2 de mayo (5.000 personas sin mascarilla).