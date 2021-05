El cantante colombiano Juanes lanzó su disco Origen, en el que toma canciones de la música folclórica de su país, de Carlos Gardel, Fito Páez y Juan Luis Guerra que influyeron en su formación musical cuando era un niño, y que está acompañado por un documental homónimo disponible en la plataforma Amazon Prime Video. "Ese amor por la música que me inculcaron en casa, de mi hermano que era fan de Gardel, de Abel Visconti, de Los Chalchaleros, de Lucho Gatica, de los Panchos y, en fin, de la música colombiana por supuesto. Eso hizo click en mí, resonó en mí, y fue cuando me conecté con la guitarra y el canto a través de esas canciones populares", relató Juanes.

El artista trabajó junto con el productor argentino Sebastián Krys y armó esta selección de canciones que incluye temas de figuras de la música folclórica centroamericana como Joe Arroyo, Julio Jaramillo, Familia André, Diomedes Díaz, Juan Luis Guerra y el mexicano Juan Gabriel. De Argentina, Juanes toma "Volver" de Gardel, una leyenda en el Medellín en el que nació el artista, y le da aires beatlescos. Además agrega una versión de "El amor después del amor", de Fito Paéz. La conversión de canciones rockeras a ritmos caribeños también incluye a "Todo hombre es una historia", de la banda metalera colombiana Kraken, producto de sus orígenes metaleros; "Could You Be Loved", de Bob Marley; y "Nos Dieron las diez" de Joaquín Sabina. En el documental, Juanes les pregunta a Páez, Guerra, Sabina y a Ziggy Marley qué significa el "origen" para ellos y les hace escuchar sus versiones, para cruzar interesantes conceptos sobre la canción latina.

En una charla con la agencia Télam, el artista señaló que "El origen va hacia la infancia, literal, y en este álbum es como ese recorrido de madurar hacia la infancia, recordar la esencia real de mi familia, de mi casa, de la música que escuchábamos. Obviamente, es todo alrededor de la música. Por eso Gardel es fundamental, Julio Jaramillo, Fito Páez más en la etapa de la adolescencia del rock en español, Juan Luis Guerra, Diomedes; me acompañaron a lo largo de todo el camino de la vida. Pero el origen va al principio, claro, a mis padres, ese amor por la música que me inculcaron en casa, de mi hermano."

En cuanto a la inclusión del tema de Kraken, el cantante afirmó que "la influencia de Kraken, Elkin Ramírez y todos ellos en la banda en Medellín fue inmensa para mí, porque vivíamos en una época bastante compleja en la ciudad y el primer concierto de rock que yo fui, a como cinco cuadras de mi casa, fue Kraken. Tenía 13 o 14 años, había pintado con mis propias manos una camiseta de Judas Priest por semanas para ir al concierto, fue emocionante para mí. Fue un antes y un después haber visto a esos personajes, los veía como superhéroes y algo que me quería dedicar 100%. La influencia de Kraken, y sobre todo esta canción que hice en el álbum Todo hombre es una historia, de alguna manera se conecta mucho con la realidad propia. Me gustó mucho poder irme a través de la cumbia y del son cubano para armar una versión personalizada de esta canción, como si le hubiera puesto el vestido de otro autor a mi medida."