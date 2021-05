La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, fue entrevistada por Mariana Verón en Identidades. En exclusiva con IP, la funcionaria recorrió parte de su trayectoria profesional y reaccionó a diferentes temáticas mientras recorrieron su despacho.

Patricia Bullrich, la alumna de Frederic

“Yo me acerco a las fuerzas de Seguridad a través de la investigación científica y la antropología”, comentó. Sobre su vínculo con la exministra del gobierno de Mauricio Macri aseguró que “Patricia Bullrich fue mi alumna. Ella era diputada y yo profesora del doctorado de la UNSAM en Ciencia Política”. Agregó, a su vez, que “es muy inteligente y tiene una gran habilidad social”. “El último diálogo que tuvimos fue cuando me pidió renunciar a la custodia. Me pareció un gesto para destacar”, concluyó.

La seguridad en Buenos Aires y su relación con Berni

Frederic señaló la heterogeneidad poblacional que se vive en los barrios del conurbano y la situación general de la Seguridad en la Provincia de Buenos Aires. “No hay relación automática entre desigualdad y delito, pero existe una relación”, argumentó.

Respecto a las constantes declaraciones que realiza el titular de Seguridad de la PBA, Sergio Berni, en contra de sus políticas y sus decisiones de gestión, comentó: “No soy sensible a las críticas de Berni”. Además no titubeó al declarar que “las órdenes las damos nosotros porque las fuerzas las conduzco yo. Si Berni quiere ser gobernador, es problema de él”.

En relación a la Provincia de Buenos Aires en relación a la gestión de Patricia Bullrich, comentó: “Si contamos denuncias policiales hay una disminución del 30% respecto al 2019”. Dijo, además que “durante la gestión de Bullrich hubo un 12% de incremento del delito” y que “Argentina tiene una tasa de homicidios muy baja comparada con el resto de América Latina”.

La despenalización del consumo de cannabis

Respecto a delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando, aclaró que “el secuestro de droga muestra el desempeño del personal. Hay un freno al ingreso de droga ilegal”.

La funcionaria habló de su posición respecto a la penalización por la tenencia de drogas: “La ley de estupefacientes del año 1989, que hoy está vigente, no cumplió con su objetivo”, sugirió. “Según SEDRONAR hoy hay más consumidores que dicen tener más fácil acceso a la droga”, agregó. Consecuentemente argumentó que “hay menos detenidos por consumo y más por tenencia simple”.

Sobre su postura en relación a la despenalización del cannabis, dijo que “hay que analizar mucho lo que ha ocurrido en otros países del mundo con los modelos que se aplicaron para efectuar la despenalización”. En términos personales “nunca consumí marihuana ni me parece atractiva”, aseguró.