Muchos fueron los métodos para manifestar su desacuerdo con las medidas que adoptó el Ejecutivo provincial y el nacional en la última semana en su intento por frenar la segunda ola de contagios de coronavirus que acecha al país. Desde salir a manifestarse exigiendo la reapertura inmediata de todo el sector comercial y gastronómico, abrir a pesar de las restricciones, elevar comunicados y hacer actos frente al Cabildo detallando la crítica situación en la que se encuentran quienes viven del turismo. O solicitar apoyo para paliar el momento.

Sin embargo desde la Cámara Pyme decidieron ir un poco más allá y no quedarse solo en el reclamo, sino aportar propuestas económicas y sanitarias para evitar futuros cierres. Es por eso que en un petitorio que dirigieron al gobernador, y tras reconocer la situación epidemiológica que atraviesa la provincia, solicitaron que se vuelvan a reactivar las ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) provinciales; que se difieran algunos impuestos locales por 90 días; Aportes no Reembolsables para microempresas y trabajadores independientes y préstamos a tasa cero para gastronómicos y turismo.

Pero por sobre todas las cosas, habida cuenta del arribo de nuevas partidas de vacunas desde nación y la posibilidad, anunciada por provincia de comprar un millón de dosis, pidieron que desde el Ministerio de Salud se otorgue “una partida preferencial” para sus empleados, así como que se puedan realizar estudios serológicos periódicos entre los trabajadores del sector, “y así crear verdaderas burbujas sanitarias en nuestra atención”, le dijo a Salta/12 la presidenta de la Cámara, Solana López Fleming.

La empresaria, contó que tras el petitorio, los convocaron a dialogar desde el Ministerio de Economía, allí mantuvieron una reunión con el ministro Roberto Dib Ashur y el secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato, “y nos dijeron que iban a estudiar la propuesta pero que la veían muy factible”, sostuvo. Y añadió que ya acordaron que desde este lunes comenzarán a avanzar con los testeos.

“Cuando se realizó la marcha del 25 de mayo, con gente quejándose y contagiándose, nosotros pensamos que teníamos que actuar pero de una forma responsable y con ideas, no caceroleando en la calle en este momento de tanta fragilidad”, sostuvo la dueña de las librerías Lerma, quien además repudió el oportunismo político de algunos dirigentes como Martín Grande liderando esas convocatorias, “se aprovechan de la desesperación de la gente”, indicó.

“Nosotros hacemos el sacrificio de cerrar, de no facturar durante toda una semana, que representa el 25% de la facturación de una empresa, justamente para cuidarnos y parar un poco el virus, y sale toda esta gente a amontonarse para que nada tenga sentido y así vamos a seguir teniendo que cerrar”, alegó indignada.

Relató que hicieron una breve encuesta entre sus afiliados y de allí salió el punteo “con las seis o siete propuestas del petitorio”. Solana López Fleming confió que en la reunión con los funcionarios, estos les reconocieron “que era una propuesta inteligente, no una catarsis de quejas sino un intento de aportar ideas y posibles soluciones”.

“Les pedimos la vuelta del ATP provincial por lo menos por dos o tres meses para quienes no tramitaron o recibieron los REPRO II”, explicó, y se lamentó que en la provincia no se haya difundido de la mejor manera ese programa nacional de asistencia para sostener el empleo en sectores con dificultades económicas, y que en esta ocasión elevó su apoyo hasta los $22.000 por trabajador e incluyó a los monotributistas. Las inscripciones a ese programa cierran el martes primero de junio, y Salta figura como una de las provincias con menos inscriptos en el país ubicándose en el lugar 17.

Pero subrayó que donde hicieron hincapié fue en la vacunación y los testeos a los empleados del sector, “para que la próxima, porque va a haber muchas próximas seguro, no tengamos que cerrar porque estamos todos con la tranquilidad de que nuestra gente está vacunada y no los estamos exponiendo a que se enferme”.

A su vez, con respecto a los testeos periódicos, explicó que serviría para poder saber fehacientemente que todo el personal de cualquier comercio está testeado, lo que generaría mayor tranquilidad a la clientela, “porque se trabajaría con burbujas sanitarias seguras y nos permitiría aislarnos con tiempo en caso de tener un positivo”.

Según la empresaria, tanto Dib Ashur como Dorigato se mostraron muy interesados en la propuesta y les pidieron que se vayan organizando por zonas para avanzar, apenas dispongan de alguna partida, con las vacunaciones. Y con los testeos se comprometieron a avanzar desde esta misma semana, “nos dijeron que arrancaría este mismo lunes”.

“La idea la hicimos extensiva para todos, no solo para la Cámara Pymes, sino para los que integran las cámaras de Comercio, Hoteleros y Gastronómicos”, detalló, “pero la idea es sostener el trabajo disminuyendo al máximo la posibilidad de contagio de nuestros empleados y nuestros clientes”, añadió.

Volviendo a las medidas económicas, el titular de la cartera de Economía les adelantó que están estudiando otorgar créditos con tasas subsidiadas pero esta vez escalonados de acuerdo a la cantidad de trabajadores de cada empresa, “no un crédito fijo como el año pasado de $360.000”, aunque con las mismas características, es decir, con un plazo de 90 días de gracia y a pagar en 4 cheques.

Aunque en donde se mostraron más reticentes fue al pedido del diferimento por un par de meses en el pago de Actividades Económicas, “ese punto está complicado y no lo vieron muy viable”, reconoció López Fleming, “aunque no fue un No rotundo”.

Según le comunicaron los funcionarios provinciales, durante el fin de semana evaluarían todas las propuestas y el martes el gobernador Gustavo Sáenz estaría comunicando las medidas públicamente.