A 17 años de su último episodio, "Friends" volvió el jueves 27 de mayo con el estreno de un nuevo capítulo. "Friends: The Reunion", transmitido por HBO Max, fue visto por el 29 por ciento de los hogares conectados a streaming en Estados Unidos, una cifra apenas tres puntos por debajo de "Wonder Woman 1984", que ostenta el récord del más visto en la historia de esta modalidad.



Así lo revela un estudio de TVision, una empresa que analiza las conexiones a televisores, aunque excluye a computadores y móviles personales, según informa el sitio especializado Variety.



La audiencia concentrada por "Friends" en su estreno queda aún más en relieve cuando el estudio lo compara con el 16 por ciento obtenido por "Mortal Kombat", el pasado 23 de abril, cuando llegó en simultáneo con su proyección en salas.



"Friends: The Reunion" se puso en el aire en el primer aniversario del lanzamiento de HBO Max, tras varias postergaciones debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.



El especial, de una hora y 43 minutos, reunió a las estrellas originales del programa Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer; y contó con apariciones especiales de figuras como Lady Gaga, el grupo de K-pop BTS, Tom Selleck, Justin Bieber y Reese Witherspoon.