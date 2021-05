* Tras la reunión de Friends hay otro reencuentro noventoso en marcha. The Kids in the Hall tendrá una nueva temporada de sketchs para Amazon Prime Video. Los cinco humoristas canadienses (Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney and Scott Thompson) ficharon para el revival, y Lorne Michaels (Satuday Night Live) estará a cargo del regreso. El rodaje se inició la semana pasada.



* “Las situaciones extremas requieren medidas extremas”, se dice en la promoción de la nueva temporada de Cobra Kai. Las palabras provienen de Terry Silver (Thomas Ian Griffith), el lacerante sensei de Karate Kid III, que tendrá su vuelta para la serie de piña patada piña. “Desde el inicio de la serie, hemos estado preparando cuidadosamente el momento ideal para develar el regreso del cofundador del dojo Cobra Kai. Ese momento es ahora”, dijeron los responsables de la entrega. El estreno de la cuarta parte de la saga se espera para fin de año.

* Paramount+ dio a conocer su nueva lista de contenidos regionales a estrenarse en la segunda mitad de 2021. Hay nombres muy familiares como el de Juan José Campanella quien estará a cargo del thriller Los enviados. La productora de Daniel Burman hará lo propio con Cecilia, comedia dramática sobre una mujer que sufre un derrame cerebral y lucha por mantener a su familia unida mientras reconstruye su vida. También aparece Diego Boneta que dejará por un rato a Luis Miguel para volverse un surfista en La gran ola.





El personaje

Jason Bull de Bull (Michael Weatherly). Psicólogo especialista en la comunicación no verbal, la manipulación de la verdad y el poder de la imagen. Hace apenas algunos días, echaron a uno de los actores secundarios y a su showrunner Glenn Gordon Caron por conductas inapropiadas en el set. ¿Y si le pedían asistencia al quía?