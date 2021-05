El periodista y conductor Tomás Méndez fue desvinculado de Indalo Media, donde conducía programas en la señal C5N y en Radio 10. La decisión de echar a Méndez fue tomada por las autoridades artísticas y periodísticas del grupo, luego de que el periodista organizara en la noche del domingo un “escrache” al domicilio de Patricia Bullrich, el cual fue emitido en vivo en su ciclo ADN. “La dirección de C5N quiere dejar en claro que nunca estuvo al tanto de la organización de un escrache frente a la casa de dicha dirigente política. Esta acción no forma parte del estilo periodístico de C5N e Indalo Media, que a lo largo de todos estos años ha llevado a cabo prácticas periodísticas responsables, que no abandonó ni siquiera en los peores momentos de persecución”, señaló Indalo en un comunicado en el que le pedían “sinceras disculpas” a la líder del PRO.

A través de un twit, Méndez señaló que "el móvil en lo de Patricia Bullrich era con tono humorístico y parodiando el 'queremos preguntar' de Jorge Lanata. 10 taxistas no hacen un escrache". Y siguió: "No mostramos dirección ni casa de Bullrich. Es increíble que después de ejercer la violencia en todos sus medios como lo hacen digan que los otros son violentos". Bullrich, en tanto, agradeció, también a través de las redes sociales "a todos los vecinos que se jugaron y salieron con sus cacerolas y pancartas, no solo a apoyarme a mí, sino a defender la democracia y la libertad".