La posición de la Municipalidad de la ciudad de Salta en torno a la vigencia de las restricciones dispuestas por el decreto nacional de necesidad y urgencia y las resoluciones del COE provincial de confinamiento durante el 5 y 6 de junio para departamentos con alto riesgo epidemiológico fue expuesta por el secretario de Cultura y Turismo municipal, Fernando García Soria.



El gobierno provincial informó que desde este lunes y hasta el 11 de junio próximo, con excepción del próximo fin de semana (sábado 5 y domingo 6 de junio, que serán nuevamente de confinamiento total para los departamentos de alto riesgo epidemiológico) en toda la provincia hay circulación restringida de 23 a 6, todas las actividades están permitidas a hasta las 22, los centros comerciales y supermercados atienden por número de documento, las actividades gastronómicas serán solo por modalidad delivery. Asimismo, están suspendidos los salones de eventos infantiles incluidos peloteros y lugares de juegos, los casinos y bingos, las ferias barriales podrán ser cerradas por los municipios y se permiten ceremonias religiosas de todos los credos con protocolo, y los deportes en lugares cerrados solo podrán ser practicados hasta por 10 personas.

El secretario de Cultura y Turismo municipal recordó que durante la semana anterior se hizo una reunión entre la intendenta Bettina Romero y representantes de los sectores de la gastronomía, el turismo y el comercio, ocasión en la que se analizó la situación derivada de las restricciones por la segunda ola de covid-19.

"Vamos a redoblar los esfuerzos que se vienen haciendo desde la Municipalidad, con controles y acompañamiento a aquel que hace bien las cosas”, expresó García Soria para fundamentar la decisión de solicitar que se permita el funcionamiento de los locales gastronómicos en la ciudad de Salta.

Dino que en el sector turístico-gastronómico hay una situación más crítica que el año pasado, porque en algunos casos los tomó con ahorros después de un año de trabajo, "pero este año no hay ahorro y hay deudas”.

Señaló que el sector turístico emplea a 20.000 personas y la preocupación de la Municipalidad es que esos emprendimientos sigan en pie.

"El compromiso de la intendenta es acompañar entendiendo la situación sanitaria, que estamos en una pandemia, siempre priorizando la salud, pero planteando que tenemos que empezar a buscar equilibrio entre las actividades; no tiene que ser la salud o la economía o la actividad, sino la salud y la actividad, porque de otro modo muchos la van a para muy mal, no solo por la pandemia sino por no tener ingresos y no llevar alimentos a su casa”, expuso García Soria.

Consultado acerca de si la resolución respecto de los horarios para la gastronomía es del COE o de la Municipalidad, García Soria dijo que “la normativa es ambigua. No sabemos en qué categoría está la ciudad de Salta, pero si es facultad del municipio, estamos preparados, lo venimos haciendo y lo podemos hacer”. Según la calificación que hizo el COE provincial mediante la resolución 14/2021, el departamento Capital está en alto riesgo epidemiológico. Mientras que el gobierno nacional, en su último informe la ubica en un estadio más grave, en el apartado de departamentos en "alarma epidemiológica" por cantidad de contagios de covid que se vienen dando.

García Soria recordó que ya se implementaron protocolos, el sello Salta Ciudad Responsable y el programa Ganemos las Calles con Responsabilidad, que tuvo varias modificaciones y se acaba de reformular para mejorarlo.

Ese programa permite, mediante cortes de tránsito y en acuerdo con vecinos, que los locales gastronómicos ocupen veredas y calles, para incrementar la capacidad y fomentar el uso del espacio al aire libre.

El último informe oficial indica que hay 63 locales que adhirieron al programa.