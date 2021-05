"Estamos sin poder trabajar desde hace más de un año y nuestro sector será el último en ser reactivado, por eso pedimos ayudas que alcancen al cien por ciento de los guías", dijo a Página/12 Agostina Milanese, integrante de la agrupación Guías de Turismo de CABA, que el lunes se movilizó a la Legislatura porteña y a la sede del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en reclamo de ayudas económicas para afrontar el parate laboral que arrastran desde el inicio de las medidas de aislamiento. Los guías denunciaron que desde el Ente de Turismo de la Ciudad (Entur), en el que están registrados, solo les brindaron cuatro bolsones alimentarios en el último año, a pesar de haber mantenido múltiples reuniones en las que presentaron sus pedidos.

En el marco del Día Nacional del Guía de Turismo, los manifestantes entregaron un petitorio con sus reclamos tanto en la Legislatura como en el Ministerio. En el documento, pidieron que se les garantice un Ingreso Mensual por Inactividad Forzosa y que se los exima de cargas impositivas. "En nuestro sector hay una informalidad laboral muy grande, pagamos monotributo e ingresos brutos y muchos lo seguimos haciendo para poder mantener mínimamente la obra social", explicó Milanese.

Según señaló, son más de mil los guías profesionales de turismo registrados en el Entur. En general, se trata de profesionales que trabajan de forma autónoma y no en relación de dependencia con empresas turísticas o con el Gobierno de la Ciudad, por lo que sus ingresos se cortaron por completo desde el inicio del aislamiento. En este sentido, Milanese señaló que el sector "va a ser el último en ser reactivado, más allá de que se abran las fronteras, la gente no va a tener plata para pagar un paquete turístico o guías privadas. Quizás en otras zonas en algún momento hubo reactivación, pero en Buenos Aires no tuvimos trabajo directamente".

Además, muchos de los guías tampoco pudieron acceder a los diferentes pagos del Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (Aptur) estipulados por la cartera nacional. "El registro de Aptur no estaba regulado por los registros de guías de turismo como el Entur, sino que para acceder se pedían otros requisitos como tener el monotributo al día. Eso hizo que quedaran afuera los sectores de mayor informalidad, más del 60 por ciento del sector", indicó Milanese. Este lunes, el ministro Matías Lammens recibió el petitorio de los manifestantes en el que se solicitó, entre otras cosas, que los registros para la asistencia económica se realicen a partir de los datos de los entes que regulan la actividad.

En tanto, el reclamo hacia el Gobierno porteño estuvo dirigido específicamente al Entur. Durante 2020, la agrupación tuvo varias reuniones con representantes del organismo en las que les manifestaron sus pedidos. "Tuvimos buena recepción, pero el problema es que todo el tiempo cambian las autoridades y eso traba todo. En este tiempo lo único que se nos dio fueron cuatro bolsones de comida cada vez más chicos y de peor calidad. El Gobierno porteño sin dudas tiene la posibilidad de asistirnos de una manera mejor", dijo Milanese.

En la concentración frente a la Legislatura también se exigió el avance de un proyecto de ley presentando en octubre de 2020 por María Rosa Muiños, legisladora del Frente de Todos. El proyecto en cuestión, que ya fue girado a comisiones pero aún no comenzó a ser tratado, prevé la eximición del pago de Ingresos Brutos y la creación de una asistencia económica de emergencia equivalente a un salario mínimo vital y móvil para los inscriptos en el Entur.