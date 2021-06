El fin de semana, que se presentaba muy tranquilo en la ciudad de Salta debido a las medidas de restricción de circulación, terminó con grandes aglomeraciones y quejas en los 15 Centros de Salud y otros lugares dispuestos para la vacunación masiva que realizó el Área Operativa Norte del Ministerio de Salud, a cargo del Hospital Materno Infantil.

Es que la decisión ministerial, debido a la llegada de unas 90 mil dosis en la última semana, de las cuales 30 mil eran de la primera tanda de la Sputnik V, y quizá el retraso que tenía la provincia en el sistema de aplicación de las vacunas reportadas por la Nación, se tomó muy sobre la hora y sin una comunicación oficial. Eso se prestó para la confusión, ya que muchos al leer que se vacunaba a personas de entre 18 y 55 años se acercaron a pedir su dosis, olvidando que era solo para quienes integran los grupos de riesgo y con certificado médico.

Esa aglomeración, y sin el suficiente personal no solo para vacunar sino para informar y organizar las filas fuera de los centros de vacunación, provocó muchos rumores, como que se estaba vacunando a todos los que iban allí, con o sin certificado, y sin ser mayores de 55 años.

El Ministerio de Salud desmintió estos rumores, aunque no descartó que, “como siempre, hay avivados que lo logran”. A pesar de ello aseguró que podría llegar a ser una ínfima cantidad de casos y que serían luego abordados, “cuando se realicen las auditorías pertinentes caso por caso”, indicó Federico Mangione, gerente del Hospital Materno Infantil y responsable del Área Operativa Norte.

El médico consideró muy positiva la campaña, en la que fueron vacunadas 5.200 personas. Y si bien reconoció que pudieron haber existido algunos errores, “porque hay gente sin escrúpulos que pueden haber llegado a falsificar documentos para vacunarse”, sostuvo que trataron de hacerlo “lo más prolijo posible”.

Mangione añadió que pretende continuar con esas campañas “para seguir vacunando a la gente en sus lugares y que no se tenga que trasladar hasta otros centros, que a veces son otras localidades y para que se vacune cuanto antes la mayor cantidad de gente posible”.

Por su parte, la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, manifestó que el operativo de vacunación tuvo el objetivo de intensificar el proceso de vacunación covid-19 a las personas que no tienen la posibilidad de acceder al registro para el pre-turno a la página web vacunate.salta.gob.ar, “porque no tienen celular o no saben cómo hacerlo y no tienen a nadie que les dé una mano”.

La jefa del Nodo Castañares y referente de la vacunación en el Centro de Salud N° 55, del barrio 17 de Octubre, Patricia Perrén, expresó que “las acciones respondieron a la necesidad que se evidenció a través de los distintos relevamientos efectuados por el Primer Nivel de Atención del Área Operativa Norte con las diferentes patologías de la población a cargo, como, por ejemplo, los de obesidad y diabetes”. Y agregó que los agentes sanitarios de los diferentes centros de salud salieron a territorio para captar a aquellas personas mayores de 55 años, o de 18 a 54 años que tienen comorbilidades y que están nucleadas en la Campaña Provincial de Vacunación contra la covid-19.

La profesional sostuvo que “cada agente sanitario tuvo la base de datos de quienes son las personas contempladas en el plan de vacunación y que, por diversos motivos, no se la habían aplicado”.

El operativo se desplegó en los centros de salud N° 1, de Villa Primavera; Nº 28 de Villa Asunción, N° 12, de Santa Lucía; N° 13, de Villa Chartas; Nº 47, del barrio Roberto Romero; N° 59, del barrio Palmeritas; N° 15, del barrio Castañares; N° 14, del barrio Miguel Ortiz; N° 41, del barrio Tres Cerritos; N° 55, del barrio 17 de Octubre. El Centro de Salud N° 63, de la zona centro; N° 4, de Villa San Antonio; Nº 3, del barrio Hernando de Lerma; N° 2, de Campo Caseros; y N° 10, del barrio 20 de Febrero.

Un leve descenso

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que ayer se notificaron 299 casos nuevos en la provincia, cifra que implica un descenso respecto de los detectados en días anteriores cercanos. Desde el inicio de la pandemia, en la provincia son 44.395 los casos acumulados confirmados, de los cuales ya se han recuperado 38.551, lo que representa el 87%.

Por otro lado hay 196 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 87 con asistencia respiratoria mecánica. Además, se notificaron cuatro muertes ayer, con lo que el total de decesos por covid en la provincia ascendió a 1387.

En el departamento Capital ayer se notificaron 118 contagios. En los departamentos vecinos, Rosario de Lerma detectó 30 casos; Cerrillos registró 12; Chicoana notificó 12 también; La Caldera, 6 y General Güemes, 8.

En el sur, Metán notificó 34 contagios; Anta informó 9; Rosario de la Frontera, 2, y La Candelaria, uno.

En los Valles Calchaquíes, Cafayate detectó 14 positivos; Cachi, 3 y Molinos, uno. En la Puna, más arriba, Iruya notificó 30 y Los Andes, uno.

En el norte, Orán registró 11 positivos, y San Martín, 6.