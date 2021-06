Por el complejo escenario que atraviesa Río Negro debido al coronavirus, la diputada nacional Ayelén Spósito (Frente de Todos), que es médica de profesión, decidió sumarse como refuerzo al Hospital Aníbal Serra de San Antonio Oeste, donde "es notable la falta de camas y las internaciones de personas menores a 50 años, sin patologías previas", advirtió.

"Ante la situación epidemiológica preocupante que estamos atravesando, me incorporé como refuerzo al trabajo que mis compañeros y compañeras vienen realizando desde el año pasado, con el compromiso de siempre, pero viendo su labor cada vez más comprometida", explicó la diputada de Río Negro en Twitter, donde también aclaró que a diferencia de lo publicado por algunos medios de comunicación es mentira que haya presentado un pedido de licencia a la Cámara de Diputados. "No necesito hacerlo para ejercer como médica ya que soy personal de salud", precisó.

"El hospital zonal de mayor complejidad que cuenta con camas UTI, hoy se encuentra colapsado, es muy difícil encontrar camas disponibles para realizar derivaciones", lamentó la legisladora rionegrina en sus redes sociales, luego de anunciar que "el panorama más temido desde que inició la pandemia, ha llegado a nuestro Hospital Aníbal Serra y se nota en todos los sentidos: es notable la falta de camas y las internaciones de personas menores a 50 años, sin patologías previas".

Desde el comienzo de la pandemia, contó la diputada a RN Radio, "me reuní con la directora del hospital de San Antonio, donde yo trabajaba, y me puse a disposición, ya que siento una obligación en este contexto de estar presente". El año pasado, recordó, había sido convocada para hacer seguimientos a las personas aisladas, "sin dejar de lado la actividad legislativa".

Este sábado, "luego de dos o tres derivaciones, me llamaron desde la guardia para ver si podía cubrir y trasladar a una persona, así que me sumé. Estoy atenta a las indicaciones que me den", indicó. "Sabemos que esta semana no vamos a tener sesiones, entonces vas coordinando. La idea es mantener las dos tareas hasta que se pueda", añadió sobre su actividad como diputada nacional por Río Negro.



Tras dar a conocer la noticia, hizo un pedido en las redes sociales. "Te pedimos empatía, que cortes con la cadena de contagios y cumplas con lo que ya tantas veces te dijimos. Usa barbijo, cumplí con el distanciamiento social de dos metros, no realices reuniones si no son indispensables, lava tus manos constantemente o usa alcohol en gel y ventila los ambientes", escribió. Y concluyó: "Siempre vas a contar con nosotros y nosotras, pero necesitamos de tu ayuda, porque la salida de esta situación es colectiva".