Qué sería de la vida sin ideas “delirantes”. Descentralizar la literatura, salir del ombligo de la ciudad capital y habitar un mapa literario del país que permita repensar la geografía, conectar escritoras y escritores y visibilizar libros para ampliar ese fascinante campo de batalla donde se juegan las lecturas, parecía un proyecto bienintencionado, pero (casi) imposible de concretar. La idea delirante comenzó a rodar en Bahía Blanca en 2012 y continuó viajando por Santa Fe, Azul, Bariloche, Mar del Plata, San Rafael, La Cumbre, Santiago del Estero y Rosario, donde la pandemia obligó a cambiar la presencialidad por la virtualidad. El Filba Nacional, el festival de literatura itinerante, festeja diez años y llegará online a la ciudad de Santa Rosa, del 16 al 19 de junio. La escritora cordobesa María Teresa Andruetto inaugurará esta edición y Mariana Enríquez estará a cargo del cierre, con una lectura de cuentos de terror.



Durante cuatro días habrá talleres, entrevistas, lecturas, catas de libros, paneles y escrituras en vivo, en las que participarán María Moreno, Carlos Gamerro, Gabriela Cabezón Cámara, Daniel Guebel, Osvaldo Baigorria, Camila Sosa Villada, Federico Falco, Dolores Reyes, Camila Fabbri, María Sonia Cristoff, Graciela Bialet, Luciano Saracino, Carlos Skliar y Adela Basch. Entre los escritores de La Pampa se destacan Sergio De Matteo, Omar Lobos, Carola Di Nardo Montalvo, José Depetris y Matías Sapegno. Diez poetas compartirán sus versos favoritos de Olga Orozco (1920-1999), que nació en Toay (La Pampa). Van a leer poemas de la autora de La oscuridad es otro sol Matías Moscardi, Marisa Negri, Tamara Grosso, Valeria Tentoni, Nurit Kasztelan, Eric Schierloh, Jorge Consiglio y Santiago Llach. “Si yo te contara, Olga” es un taller gratuito (con inscripción previa) a cargo de Amparo Fernández para acercar a los adolescentes los poemas de Orozco.

A diez años de la muerte de Juan Carlos Bustriazo Ortiz, el poeta y editor Cristian Aliaga celebrará la obra de este poeta pampeano que retrató como pocos los paisajes, la noche, las siestas, el viento árido y la lengua errante de La Pampa. Aunque nació en Mar del Plata, la cantante, actriz y escritora Rosario Bléfari (1965-2020) era de Santa Rosa por adopción. Los organizadores del Filba Nacional hicieron una selección de la serie de notas que escribió Bléfari sobre su relación con la ciudad pampeana, que se subirán a la web del festival. Gabriela Cabezón Cámara, autora de la novela Las aventuras de la China Iron, recorrerá sus vínculos creativos con La Pampa, sus lecturas y sus formas de pensar la escritura como un espacio de resistencia y refugio en una entrevista que le realizará Lautaro Bentivegna, pampeano por adopción que organiza junto a Matías Sapegno el Festival ¡PAM! de literatura y periodismo en La Pampa desde 2015. “Nueva excursión a los indios ranqueles” es el título del panel en el que María Moreno, Carlos Gamerro y Pablo Ansolabehere analizarán la obra de Lucio V. Mansilla.

José Depetris (Santa Rosa, 1956) publicó el libro Gente de la tierra, en el que recupera un censo de 1895 de los sobrevivientes de la llamada “conquista del desierto”, indios pampeanos a quienes devuelve su nombre y les da una identidad. “De ellos se hablaba en pasado, aparentemente se habían diluido en las arenas... como nuestro río. Pero no había tal cosa, porque los veía presentes en los rostros y actitudes de mis amigos del Salitral que arrastraban una condición tan distinta a la mía, y tan injustamente impuesta también”, explica Depetris en una entrevista con el diario La Arena de La Pampa. Jugar a la pelota en el salitral, cuando tenía 12 años, no era lo que más le interesaba. Empezó a llevar sus “libretas de campo”. “Me apartaba y me iba a charlar con los abuelos de mis amigos, y ganada su confianza empezaba a anotar palabras del idioma ranquel y los sonidos de la pronunciación, que si bien era difícil de lograr conseguí alguna vez hablarlo bastante bien. Y anotaba todo: anécdotas, recuerdos, datos, descripciones, porque era la historia soterrada por una sociedad que no fue inclusiva, y que como hoy arrojaba a los desposeídos a las márgenes de las mejores oportunidades. Sabía que los viejos que me lo contaban desaparecerían pronto y con ellos se perdería mucha memoria ancestral que merecía ser conocida”. Depetris participará en “La biografía imaginada” junto a María Rosa Lojo, Martín Felipe Castagnet y Mario Méndez.

“Aquello que en el origen parecía una idea delirante, demuestra que es posible habitar este mapa literario con una idea federal que apunta a conectar autores y lectores”, dijo Amalia Sanz, directora del Filba Nacional, durante la presentación de la programación por Zoom, junto al equipo del festival integrado por Catalina Labarca y Victoria Rodríguez Lacrout, a cargo de los contenidos y la producción general. Para celebrar los diez años se publicará el libro Filba Nacional 10. Una cartografía literaria, con textos de Hebe Uhart, Selva Almada, Juan José Becerra, Pedro Mairal, María Moreno, Eugenia Almeida y Oliverio Coelho, entre otros. El secretario de Cultura y Educación de Santa Rosa, Pablo Ferrero, destacó la importancia de la literatura en la gestión cultural. “En tiempos tan oscuros como este, la literatura nos ayuda a viajar y abrir un poco la cabeza. La letra es fundamental para poder oxigenarnos”, planteó el funcionario. La poeta Diana Bellessi fue la primera en inaugurar el Filba Nacional que se realizó Bahía Blanca. Entonces dijo que con este festival se está probando andar “con la banda de gira e incorporar otros instrumentistas y cantantes”. La banda continúa de gira.