Hace una década, a Gonzalo Solimano se le ocurrió una idea ambiciosa: crear un espacio de encuentro para la creatividad digital, desde la música a las artes visuales, y que a partir de los conocimientos que compartieran los creadores, la Argentina se convirtiera en líder de la materia en la región. Artlab nació de ese objetivo del DJ y productor de música electrónica, y se desarrolló hasta un presente en el que cuenta con el primer centro cultural hi-fi de Buenos Aires. En el local de Roseti 91, la programación se distingue del resto de la oferta cultural de la ciudad con experiencias diferentes en varios sentidos.

"Para mí era un sueño el poder tener una sala hi fi", confiesa Solimano. "Pero hi fi de verdad, porque generalmente se encuentran cosas que parecen hi fi en estética pero a la hora de la implementación no lo son, o el espacio no está preparado para eso. Como fanático del audio, sé que hay muchas combinaciones que tienen que suceder para que una escucha sea lo más cercano a la realidad de cómo se grabó un disco, por ejemplo". En 2024, el equipo que encabeza el DJ y productor empezó a buscar un sistema de sonido para la galería de arte de Artlab. Y justo se dio la circunstancia de que un coleccionista quería desprenderse de dos parlantes Altec Lansing A7 Voice of the Theater, que se fabricaron entre 1946 y 1970 para cubrir a los cines y teatros de Hollywood.

Para los audiófilos, tener dos de estos parlantes es casi tocar el cielo con las manos. Pero a través de varios contactos, el equipo de Artlab avanzó hasta conseguir nada menos que ocho. Luego de un concienzudo trabajo de restauración y calibración -en cuyo proceso hasta aparecieron conos nuevos en cajas originales en la casa de un especialista-, cuatro de esos Altec están ubicados en la Sala Hi Fi del centro cultural y los otros salen a hacer "pop-ups" en diversos eventos que vinculan a la música con las artes digitales.

Quienes participan de las experiencias en la Sala Hi Fi pueden reconocer de inmediato la cualidad diferente del lugar: gracias a los Altec seteados en cuadrafonía y a amplificadores valvulares McIntosh, el sonido envuelve a la audiencia con un amplio rango de frecuencias. Y eso puede apreciarse en las tres propuestas que se desarrollan allí con regularidad. Los viernes a las 20 y los sábados a las 19 está "Audiófilo", que invita a escuchar discos cruciales con la guía de un anfitrión que, antes de que la púa se pose sobre el vinilo, ofrece datos técnicos y contexto histórico de la grabación. Con luces bajas y la calidad sonora envolvente, los melómanos y no tanto pueden conectar con los álbumes desde un lugar poco frecuente en estos tiempos. Ya el hecho de no estar con el celular en la mano durante una hora predispone la atención a los detalles de cada disco. El viernes 6 se escuchará Fresh, de Sly & The Family Stone, presentado por Javier Zuker; el 13 será el turno de Post, de Björk, bajo la guía de Ignacia; el 20, Amber, de Autechre, con Bruno De Vincenti; y el 27 Parklife de Blur, con Joaquín Vismara.

"Círculo de Sonido" continúa la propuesta de Artlab los viernes desde las 23. Con Solimano como curador y host, el ciclo reúne a DJs de primer nivel en un entorno sonoro diferente. El 7 estará Soblee, el 14 Cristóbal Paz, el 21 Dandy Jack y el 28 Barem. Como el género habitual es el house, que requiere de frecuencias graves muy profundas, para no forzar a los Altec el sonido se apoya con parlantes sublow hasta conseguir una experiencia inmersiva única, combinada con artes visuales y otras disciplinas. "Trabajamos sin compresión y los cuatro parlantes apuntan hacia el centro, que es donde está la cabina", explica Solimano. "A todos los artistas que vienen a tocar les propongo que no usen los monitores, algo que para los DJs es casi una herejía. Pero cuando lo hacen se encuentran con un nuevo tipo de sonoridad y quedan fascinados: la apertura de audio es diferente y no te cansa el oído".

La Sala Hi Fi de Artlab. Foto: Miru Trigo





"Lo que hacemos con este nuevo sonido es abrir esta conversación de si se necesita ir a un altísimo volumen para disfrutar en la música electrónica", plantea Solimano. "¿Es sano? ¿Está bueno realmente? ¿O en realidad es una cosa cultural de que porque suena fuerte suena bien? Nosotros trabajamos en 100, 102 decibeles, y no hace falta llevar el sonido más fuerte. El oído tiene un formato en el cual después de un par de horas empieza a caer un montón la capacidad, porque obviamente el ser humano se blinda a lo que le hace mal, entonces cuando vos te vas a un volumen o una compresión extremos, el oído se resiente. Entonces vos te vas de los lugares con los oídos tapados, con una sensación que no está buena".

Para sustentar Artlab, el centro cultural también ha sido escenario de presentaciones de discos -los últimos de Charly García y Lali Espósito, por ejempo-, o del lanzamiento de la actual gira internacional de Los Fabulosos Cadillacs. Y las propuestas artísticas se cruzan con comida asiática (a cargo de la chef Mala Ludwig) y coctelería acordes al espacio. "Al principio lo pensamos como un complemento. Como impulsamos que el horario de todo sea más temprano, podés ir a Artlab a las 8 de la noche, escuchás música, comés algo y te quedás a escuchar un DJ más tarde, pero podés irte temprano si querés. Pero después escaló en armar una propuesta gastronómica más sofisticada, con pocos cubiertos y adentro de la galería de arte. Y ahora tenemos experiencias 360 en las que hay menúes especiales relacionados con la escucha de un disco, por ejemplo".

Por eso, "Audiófilo" también se extendió a los sábados para complementarse con la propuesta de "Artlab en vivo" (a las 22.30), el otro ciclo regular. Ahora la propuesta es primero la escucha de un disco, luego una experiencia gastronómica, más tarde un concierto y finalmente un DJ. El 7 se escuchará Discovery de Daft Punk, tocará Utah y cerrará DJ Anabel; el 14, Tour de France de Kraftwerk, Eclipse Sonar y DJ Agustina Villarraza; el 21, Sueño Stereo de Soda Stereo (sin show ni DJ); y el 28, Dummy de Portishead, Pájaro de Fuego y Loïc.

Antes de tener el centro cultural propio, Artlab desarrolló sus actividades en el quinto piso del CCK durante la dirección de Gustavo Mozzi. "Fue la primera vez que un espacio gubernamental tuvo una propuesta de música electrónica y arte digital oficial, en donde toda la semana teníamos talleres, shows, instalaciones", recuerda Solimano. "Los principales referentes en todas las áreas se empezaron a copar y no tenía que ver con un tema económico de ir a dar una charla o lo que sea: entendían lo que estábamos haciendo y todos lo apoyaban".

Cuando el DJ y productor fue nombrado director de la versión argentina del Festival Mutek de Creatividad Digital, originario de Canadá, la visibilidad de los proyectos de Artlab se hizo internacional. Allí comenzó el vínculo con instituciones y fundaciones que apoyaron el desarrollo de las actividades. Y luego de la pandemia fue hora del centro cultural propio. "Estábamos funcionando bien, pero la agenda no la marcábamos nosotros", explica Solimano. "Necesitábamos ir más en relación con el proyecto que articular con otras cosas y, desde lo privado, hacer un modelo de negocio que sea autosustentable, que pueda tener una programación abierta a la comunidad. Seguimos teniendo las mismas charlas y talleres, contenidos educativos que siempre fueron gratuitos. Eso siempre fue un pilar porque el conocimiento no se negocia y vamos a seguir compartiéndolo, por eso encontramos la vuelta como para que las instituciones a nivel global sean nuestros aliados a la hora de sustentar esos proyectos". Este mes, los jueves a las 18 se desarrollará "Postlab", que se propone como "un nuevo punto de encuentro para quienes imaginan, producen y narran historias desde el cine, la publicidad, el diseño, la animación, la música, los medios digitales y más".