Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

El Ascenso irá por la aplicación de la Liga

No hubo acuerdo y AFA asumirá las transmisiones de la Primera Nacional con LFP Play

La Asociación comunicó la decisión tras considerar insuficiente las ofertas de los interesados, como TyC Sports. La Segunda División arranca este fin de semana.

FOTO PRENSA NUEVA CHICAGO nueva chicago entrenamiento
El Torito de Mataderos debuta el domingo 15 desde las 17 como visitante de Güemes de Santiago del Estero. (PRENSA NUEVA CHICAGO)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

A propósito del reclamo de los hinchas de River por Ruberto

Los nueve de inferiores, mala palabra en los clubes grandes

Wagner Moura, conocido por su papel como Pablo Escobar en “Narcos”, continúa rompiendo barreras

Wagner Moura, de “Narcos” a los Globos de Oro: el fenómeno brasileño en Hollywood

George RR Martin detalla sus próximas expansiones literarias mientras HBO presenta la serie estrenada

George RR Martin revela planes para 15 libros de Dunk y Egg pese a retrasos de Canción de hielo y fuego

El cuarto episodio de “El caballero de los Siete Reinos” redefine el éxito dentro del universo “Juego de tronos”

”El caballero de los Siete Reinos” logra una hazaña inédita en “Juego de tronos”

Exclusivo para

Tiene 79 años y está detenido desde 2024

Francia: acusan a un hombre de violar a 89 menores y buscan más víctimas

El Gobierno reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal

Nueva zanahoria para los dólares no declarados

Transporte público automotor de jurisdicción nacional.

Se viene una suba del boleto

En importación y comercialización

Milei privatiza el gas

El País

Sacaron el artículo del impuesto a las ganancias

Reforma Laboral: Bullrich admitió que hicieron 28 cambios y dijo que tiene los votos para tratarla mañana

La vice había denunciado a Lemoine y al biógrafo del Presidente

La justicia investiga si hay un ataque coordinado contra Villarruel

Por Luciana Bertoia

“Quieren golpear la política de seguridad", dijo el ministro Cococcioni

Protesta policial en Santa Fe: el gobierno provincial pasa a disponibilidad a 20 agentes

A dos días de la sesión en Diputados

El Gobierno retiró su proyecto penal juvenil y enviará otro

Economía

Acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

Con la medición vieja, el INDEC publicó la inflación de enero 2026: 2,9%

Resolución de ARCA

Los intereses de depósitos en dólares no pagarán Impuesto a las Ganancias

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 10 de febrero de 2026

El Gobierno reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal

Nueva zanahoria para los dólares no declarados

Sociedad

Tiene 79 años y está detenido desde 2024

Francia: acusan a un hombre de violar a 89 menores y buscan más víctimas

Una pava eléctrica habría provocado el fuego

Incendio en el Congreso: se prendió fuego la oficina de una senadora de Chubut

Se espera la pena definitiva

Río Negro: condenaron a un anestesista que se distrajo con el celular y provocó la muerte de un nene de 4 años

Por irregularidades

La Anmat prohibió una marca de lavandina

Deportes

El Ascenso irá por la aplicación de la Liga

No hubo acuerdo y AFA asumirá las transmisiones de la Primera Nacional con LFP Play

A propósito del reclamo de los hinchas de River por Ruberto

Los nueve de inferiores, mala palabra en los clubes grandes

Este miércoles

Copa Argentina: debutan Rosario Central y los santiagueños

El jugador de 9 de Julio se prepara para afrontar el Argentina Open

Mariano Navone: “Cuando te la creés un poco, el tenis te baja de un hondazo”

Por Adrián De Benedictis