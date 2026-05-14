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Deportes

El enojo del capitán de Rosario Central

La furiosa respuesta de Di María a Milito: “Caretas”, y “no pueden ni dirigir su club”

El capitán de Rosario Central se refirió a las críticas que realizó el presidente de Racing luego del partido. Una a una, la picante respuesta tras el tenso partido.

Ángel Di María IG Di Maria

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