El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que reúne a 61 entidades de todos los sectores del agro, volvió a criticar al gobierno por el cierre de las exportaciones de carne vacuna pero también se diferenció de la Mesa de Enlace al pedir "evitar la tensión". El conflicto por la cuestión ganadera sigue a flor de piel porque el sector no quiere saber de nada con medidas de restricción a las exportaciones, como cupos, prohibición de venta al exterior de determinados cortes o suba de retenciones. Este jueves se levanta formalmente el lockout a la venta de ganado. De todos modos, entre lunes y martes los números de venta fueron mejorando, indican fuentes oficiales.

"El camino de restringir exportaciones no va a mejorar el consumo interno sino que va a afectar la oferta interna y las exportaciones. El cambio permanente de reglas de juego e inestabilidad económica genera desinversión, cuesta mucho trabajo conseguir mercados externos y no nos podemos dar el lujo de perderlos", dijo en una conferencia de prensa virtual José Martins, titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y vocero del CAA. "Han habido mesas intersectoriales en trigo, maíz y carne, aunque en este último caso no parece haber sido suficiente para revertir el cierre de las exportaciones del sector", siguió Martins.

La principal apuesta política del CAA desde sus comienzos fue la sanción de una ley de apoyo a la agroindustria. A diferencia de la Mesa de Enlace, el CAA aplicó estrategia de acercamiento con el kirchnerismo. "A pesar de las múltiples reuniones con el gobierno, lamentablemente no se produjo un avance el proyecto de ley de apoyo al sector. Por eso pedimos una nueva audiencia con el presidente Alberto Fernández", dijo Martins.

Los sucesivos episodios de choque entre el gobierno y el agro encuentran al CAA navegando una posición conciliadora. Si bien en el actual capítulo de la carne, el CAA plantea que "este tipo de medidas no contribuye a promover más producción, ni a crear empleo, ni a favorecer a los consumidores que tienen afectado su poder adquisitivo", también pide "evitar las tensiones, ser pacientes y tender hacia la paz social, porque se trata de convencer. Por eso es necesario habilitar un espacio para sentarnos a dialogar".

La mesa de negociación por la situación de la carne sigue empantanada. El gobierno quiere ir hacia un esquema de mayor control sobre las exportaciones y el sector privado se estira solamente a un mejor programa de venta de cortes populares a precios más bajos.

Por lo pronto, se espera que este jueves se levante formalmente el cese de comercialización dispuesto en respuesta al cierre de las exportaciones. De todos modos, los números del mercado muestran que en los hechos la medida ya perdió efecto. En el gobierno advierten que la faena declarada del lunes de esta semana ascendió al 60 por ciento de los valores normales, mientras que el lunes anterior había sido apenas del 23 por ciento. En tanto, la comparación semanal del martes arroja un crecimiento desde el 4 por ciento hasta el 30 por ciento de los números normales.

En cuanto al impacto de la medida en los embarques de carne vacuna, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales, entidad que a su vez integra el CAA, explicó que "el cierre de las exportaciones no afectó a las operaciones realizadas mediante declaraciones juradas emitidas previamente. Por eso todavía no se verificó un bache en el destino de las ventas, aunque es cuestión de tiempo. De modo que cuanto antes se pueda retomar el ritmo de las exportaciones se va a aminorar el grado de incumplimiento hacia donde hoy en día estamos yendo".

Urcía consideró que medidas previas del gobierno como el registro de exportadores y la declaración jurada de venta "era un sistema tendiente a resolver algunas irregularidades", mientras que Martins dijo que "las prácticas informales deben ser duramente castigadas por el Estado. No debemos permitir que haya empresas u operadores que generen distorsiones o competencia desleal", un guiño a las operaciones de fiscalización de Aduana y del Ministerio de Agricultura.