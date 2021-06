Desde hace seis años, el 3 de junio no es un día más en el calendario. En 2015, el femicidio de Chiara Paez, en Rufino, marcó un quiebre por hartazgo. La agenda de los feminismos tomó la fecha para salir a la calle y decir basta. La convocatoria Ni Una Menos fue un grito nacional y desde entonces, no deja de expandirse. La marea es transversal y alcanza espacios sociales, barriales, laborales, sindicales, institucionales y políticos donde la violencia machista ya no se tolera en ninguna de sus expresiones. Como sucedió el año pasado, la situación sanitaria frente a la Covid-19 generó nuevas formas de manifestación, y para hoy, el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria y las organizaciones que participan del Movimiento de Mujeres y colectivo LGTBIQ+ de Rosario, convocó a diferentes actividades, enmarcadas en medidas "para cuidarnos entre todes".

"A seis años de la masiva movilización protagonizada en 2015, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, identidades no binarias, bisexuales, indígenas, originarias, afro y discas, nos unimos en contexto de pandemia para gritar ¡Ni Una Menos, Vivas nos queremos! ¡Aparición con vida de Tehuel de la Torre, varón trans desaparecido! ¡La violencia machista mata! ¡Basta de odio a lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias! ¡Reforma Judicial Lesbotransfeminista y popular ya!", expresaron desde el Comité que durante un mes se reunió de manera virtual para visibilizar las demandas más urgentes.

La agenda empezará al mediodía, cuando las redes sociales se transformarán en el espacio de encuentro. A las 12 habrá un Twitazo donde se podrán hacer publicaciones con los hashtag #3JRosario, #NiUnaMenos, #vivasnosqueremos, #niunemenosrosario, #bastadefemicidios, #parendematarnos y #elmachismomata".

En tanto, de 18.30 a 19.30, diferentes esquinas de la ciudad proyectarán las consignas más importantes de la fecha. Se podrán ver en Necochea y 3 de Febrero, España y Virasoro, Entre Ríos 949, San Martín y Mendoza, Riobamba 65 Bis, San Luis y Maipú y en Avellaneda 1669.

Además, las más de 80 organizaciones que reúne el Comité convocan para las 19 a la lectura de la proclama colectiva. "Invitamos a todas las organizaciones a leer y difundir la proclama (ver nota aparte) en sus redes sociales", señalaron.

Por otro lado, la propuesta ante la pandemia incluye un "afichazo", que consistirá de afiches y pasacalles que estarán expuestos en diferentes puntos de la ciudad; y una serie de propaladoras que durante el día difundirán los reclamos por los barrios de los diferentes distritos de la ciudad.

Algunas de las demandas reflejadas en unos cuarenta puntos de la proclama expresan: "¡Basta de discriminación y violencia simbólica, mediática, obstétrica, política, física, sexual, psicológica, laboral, económica, en la casa y en la calle, en el trabajo y en la pareja!¡ Basta de abusos y acosos! ¡En contexto de pandemia todos nuestros derechos están vigentes!". Y agrega: "Nos seguimos abrazando, conteniendo, entre nosotres y con las familias. Seguimos sintiendo el dolor y la bronca en el pecho. La indignación y el dolor son nuestros. Basta de naturalizar femicidios, trasvesticidios, lesbicidios e infanticidios diarios. No son nombres, no son números, son vidas que se llevaron los femicidas. Que no están ni locos, ni son monstruos, ¡son hijos sanos del patriarcado!".

Por su parte, el Sindicato de Prensa de Rosario sumó entre los reclamos que "las mujeres y diversidades faltamos en los medios".

Además, desde la asociación de Familiares Atravesados por le Femicidio, Eva Domínguez expresó: "Nuestro reclamo es porque en nuestras familias hay una menos. Nos desgarran las situaciones de violencia de género, los abusos, la injusticia. Nos siguen matando", lamentó.

Por otro lado, desde el Frente de izquierda, Partido Obrero y Plenario de Trabajadoras, convocan a las 10, frente a Gobernación, "con delegaciones y distanciamiento social, para expresar los reclamos de asistencia a las víctimas", con una radio abierta.