La actriz Ellie Kemper quedó en el ojo de la tormenta por la filtracion de una foto en la que se la ve coronada en un baile de 1999, organizado por una selecta organización con antecedentes de segregacionismo racial. Se trata del baile de la Feria de Saint Louis, conocido hasta 1992 como baile de la Feria del Profeta Velado.

El nombre viene de la Sociedad del Pofeta Velado, a la que estuvieron vinculada las clases altas de la ciudad de Saint Louis. Se caracterizó por ser exclusivamente de blancos. Fundada hacia 1875, la Sociedad exaltaba a una figura encapuchada, el Profeta Velado. Una imagen muy similar a la de los integrantes del Ku Klux Klan con sus capuchas a la hora de linchar negros. Con lo que la Sociedad del Profeta Velado quedó sospechada de tener vínculos con el Klan. Ergo, Kemper, conocida por sus papeles en The Office y Umbreakeable Kimmy Schmidt, habría sido coronada reina de belleza de un grupo supremacista.

La imagen tomada a fines de 1999 se viralizó en Twitter y comenzó la polémica. En rigor, la actriz fue nombrada Reina del Amor y la Belleza en la Feria de San Luis, y fue la 105ª chica en recibir el título. De hecho, el baile se hace todos los años y recién se suspendió el año pasado por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, en Twitter a Kemper se la caracterizó como "Princesa del KKK".

El historiador Thomas Spencer, autor de The St. Louis Veiled Prophet Celebration: Power on Parade, 1877-1995", fue citado en varios de los tuits contra Kemper, a modo de fundamento del carácter racista del grupo y manifestó su sorpresa: "No puedo entender qué sentido tiene ir detrás de una actriz por algo que hizo hace 20 años, cuando tenía 19".



De acuerdo al protocolo, el miembro de la Sociedad que actúa como Profeta Velado de ese año corona a la Reina del Amor y la Belleza en el baile, y eso fue lo que ocurrió con Kemper. Para entonces, ya hacía más de veinte años que se permitía el acceso de afroamericanos. Y no había nada de secreto: la foto es de la cobertura de un medio local, el Saint Louis Post Dispatch, y la coronación de Kemper apareció en los diarios de Saint Louis.

"No voy a defender a la organización; tiene muchos problemas. Simplemente me desconcierta pensar que hay que hacer un escándalo por que alguien esté en un baile de debutantes", agregó Spencer.



“La familia Kemper es grande en St. Louis”, afirmó el historiador local Adam Kloeppe. “¿Ella realmente conocía la historia de esa organización? No puedo decir eso con seguridad. Pero la historia del Profeta no es algo que muchos habitantes de San Luis conozcan".

Por su parte, el periodista David O´Shea consideró que "Ellie Kemper tenía 19 años cuando fue la Reina del Profeta Velado y el punto más importante es que los padres blancos ricos de los Profetas Velados mantienen este baile sin decirle a sus hijas en qué se están metiendo".