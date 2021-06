Neil Gaiman salió a hablar en defensa de la elección del elenco para la próxima adaptación que subirá Netflix a su plataforma, basada en la celebrada serie de novelas gráficas The Sandman.

La semana pasada se anunció que el personaje no binario de Desire sería interpretado por el actor no binario Mason Alexander Park, y que Death, que en el comic está dibujada con piel blanca, será encarnada por la actriz negra Kirby Howell-Baptiste. Cuando un usuario de Twitter escribió que a Gaiman "no le importa un carajo", el escritor lanzó una mordaz respuesta.

"Doy todo un carajo sobre este trabajo", escribió el autor inglés. "Pasé 30 años batallando con éxito contra malas películas de Sandman. No doy un carajo por la gente que no entiende o no ha leído Sandman, gimoteando por una Desire no binaria o una Death que no es suficientemente blanca. Miren el show y saquen sus conclusiones." Otro fan tuiteó directamente a la cuenta de Gaiman, preguntando: "¿No fue Desire siempre no binaria?" Y el autor contestó: "Bueno, sí. Pero tenés que haber leído los comics para saber eso. Y la gente gritona parece haberse salteado ese paso".

The Sandman se publicó desde enero de 1989 hasta marzo de 1996, y fue originalmente creado por Gaiman junto a los artistas Sam Kieth y Mike Dringenberg. La producción de Netflix presenta un elenco que incluye a Gwendoline Christie (Brienne de Tarth en Game of Thrones) y Tom Sturridge. La adaptación, que más de una vez se definió como "imposible de filmar", se encuentra actualmente en proceso de filmación, sin fecha de estreno definida.