Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) trabajan en un proyecto que mezcla luthería, etnomusicología y composición contemporánea para recuperar instrumentos ancestrales y melodías de los pueblos originarios del continente. La Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías funciona como un laboratorio sonoro que busca rescatar las memorias acústicas de cientos de naciones y comunidades.

“Para los pueblos originarios la música no es espectáculo ni entretenimiento, es comunicación con los espíritus, con la naturaleza, con el entorno, es comprender otras lógicas del sonido”, explica María Emilia Sosa Cacace*, docente e investigadora de la UNTREF e integrante del proyecto dirigido por Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferreres.

El interés por la búsqueda de sonidos ancestrales de Sosa Cacace no nació en la universidad, sino en una historia familiar atravesada por la memoria y el despojo. Creció en San Luis, entre los cuadernos que su abuela ayudó a recopilar de Dora Ochoa de Masramón, una maestra rural y autodidacta que dedicó su vida a registrar la tradición oral puntana, las creencias, las curaciones, las leyendas, y también a estudiar la flora, la fauna y los sitios arqueológicos de la provincia, descubriendo y documentando pinturas rupestres. A esa herencia se suma el relato de su otra abuela, quien le contó que su propia abuela había sido una indígena raptada en la zona de San Francisco. De esa genealogía borrada, dice la investigadora, proviene su deseo de volver a escuchar los sonidos que habitaban esta tierra antes del silencio impuesto por la conquista.

Este año, la Orquesta fue uno de los proyectos ganadores de la Convocatoria especial Ibermúsicas, del Mid Atlantic Arts, lo que le permitirá emprender una gira por Estados Unidos en 2026, con conciertos programados en Nueva York, Washington y reservas indígenas como Turtle Mountain, Fort Totten y Cankdeska Cikana Community College. Los mismos instrumentos que durante siglos fueron tratados como curiosidades artesanales hoy ingresan a los circuitos académicos internacionales.

-¿Cómo empezó tu vínculo con la música y con la memoria sonora?

-Soy de San Luis, y mi abuela fue parte de un proyecto de recuperación de los cuadernos de una maestra rural autodidacta que investigaba sobre antropología, poesía, tradición oral y curaciones populares. Yo era chica y crecí leyendo esos cuadernos con ella. En esas lecturas descubrí algo que me marcó: que hay una trascendencia en la tradición oral y en la relación del ser humano con la naturaleza. Cuando terminé la secundaria quería estudiar música, pero no encontraba una carrera que me representara. Buscaba algo que integrara lo popular con lo ancestral, lo espiritual con lo artístico. Hasta que descubrí que existía una carrera que incluía instrumentos autóctonos de todo el continente. Esa posibilidad de estudiar América desde la música fue lo que me trajo a Buenos Aires.

-¿Qué encontraste cuando descubriste estos instrumentos autóctonos?

-Encontré una forma completamente nueva de pensar la música. Pasé de tocar instrumentos a construirlos. Recuerdo los primeros trabajos con barro: transformar un pedazo uniforme en algo que no sólo fuera bello, sino que también sonara. Uno de los primeros instrumentos que hice fueron las vasijas silbadoras, que encriptan conocimientos hidráulicos de los pueblos originarios. Están presentes desde México hasta Sudamérica, con una simbología y una geometría que son en sí mismas conocimiento. Construir esos instrumentos fue transformador. Me di cuenta de que cada forma, cada dibujo, encierra una cosmovisión. Lo que parece simple es, en realidad, una manera de comprender el mundo.

-¿Compartiste alguna experiencia con comunidades originarias?

-Sí. Viví varios meses en el Amazonas con los Jiwi y los Piaroa aprendiendo sus técnicas rituales y musicales. Estar con ellos fue entender otras lógicas del sonido: en esas culturas, la música no es espectáculo ni entretenimiento, es comunicación con los espíritus, con la naturaleza, con el entorno. Esa experiencia también me marcó como docente. En la orquesta trabajamos con la idea del músico integral de investigar, construir, interpretar, componer y transmitir. Cada una de esas etapas es parte de una misma espiral. La investigación no se queda en un libro, se convierte en instrumento, en sonido y en enseñanza.

-En tu investigación, mencionás la idea de una “segunda independencia”. ¿A qué te referís?

-A que la primera independencia fue política, pero la que estamos viviendo ahora es cultural. Se trata de recuperar la soberanía sobre nuestra historia sonora, sobre nuestros modos de crear y de escuchar. Si sólo reproducimos el pasado, el legado se vuelve una réplica vacía. En cambio, si lo traemos al presente y lo hacemos dialogar con nuestras propias búsquedas, la tradición se reactualiza. Ahí hay un gesto profundamente político: afirmar que también somos herederos de una estética, de una sensibilidad, de una manera de habitar el sonido que es nuestra.

-¿Dónde ves hoy esa herencia viva?

-En varios niveles. Hay pueblos que mantienen sus músicas tradicionales intactas. En otros casos, los jóvenes las mezclan con géneros contemporáneos: hay rap en mapuzungun, en maya, en náhuatl. En la música popular todavía cuesta, pero en la música electroacústica argentina hay un terreno fértil. Argentina es pionera en ese campo. Muchos de nuestros compositores trabajan desde la UNTREF en la combinación entre tecnologías nuevas e instrumentos antiguos. Ese diálogo está generando un lenguaje nuevo, híbrido, que creo que va a marcar un cambio profundo en los próximos años.

-En un mundo tan globalizado, ¿por qué creés que es importante volver a esos sonidos?

-Porque la música tiene un poder que atraviesa las fronteras. Es invisible, pero llega muy profundo. En nuestras giras comprobamos que no importa la cultura o el idioma: los sonidos originarios emocionan a todos. En ese sentido, las redes también pueden ser una herramienta. En Guatemala, por ejemplo, compartimos investigaciones en el Museo del Popol Vuh y en el Museo de la Ruta Maya, y mucha gente se sorprendió al descubrir instrumentos de su propio país que no conocía. Eso demuestra que el interés está, sólo hay que abrir los canales para que circule el conocimiento. La música puede devolvernos algo que perdimos, hasta la conciencia de lo que somos. Y la universidad pública -con todo lo que implica- sigue siendo el espacio donde esas memorias encuentran futuro.

-¿Quiénes impulsan este proyecto dentro de la universidad?

-Los maestros Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferreres, directores de la orquesta. Alejandro fue un compositor reconocido internacionalmente, pero decidió volver a la Argentina con la idea de devolver todo lo que había aprendido afuera. Junto con Susana, crearon este espacio que une la música, el arte, la espiritualidad y la investigación. Gracias a ellos, un conocimiento que antes se consideraba “artesanía” hoy está legitimado dentro de la academia. La orquesta busca recuperar instrumentos autóctonos de todo el continente, desde la Patagonia hasta Alaska, algunos con más de tres mil años de historia.

*Magíster en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales.