El productor Carlos Rottemberg adelantó lo que será la temporada teatral de verano 2025-26 en Mar del Plata en la que llevará nada más ni nada menos que ocho espectáculos a La Feliz.

En diálogo con la 750, Rottemberg recordó que en este 2025 cumplió 50 años en la industria del espectáculo y “48 temporadas sin faltar a ninguna en la ciudad de Mar del Plata”.

Según el empresario, su trabajo “no se frena por la coyuntura”, dijo en referencia a la situación económica, donde la incertidumbre por el dólar, una posible devaluación y la caída del consumo ha llevado a muchos productores a ser cautelosos respecto de las producciones en marcha y futuras.

“Cuando tenés responsabilidades, equipos de trabajo armados, relaciones de dependencia con mucha gente, obviamente hay que orejear la economía, lo social, lo político, pero por otro lado, la mayoría de empresas siguen abiertas”, explicó.

“Entonces, el mismo promedio que llevo a Mar del Plata hace muchos años, que son ocho en este caso, van a estar presentes, porque La Feliz no deja de ser una marca registrada argentina para mucha gente de nuestro país que se nota en los inicios de cada año”, sostuvo.

“No nos olvidemos tampoco que Mar del Plata tiene mucha densidad habitacional de gente que quizás no pasa todo el año en la ciudad pero cuando llega el verano, aunque sea para ver cómo está el cuerito de la canilla, se acerca”, agregó.

En este sentido, adelantó las ochos obras de teatro que llevará desde la Capital Federal hacia Mar del Plata y sus fechas de estreno: “Arrancamos el 6 de diciembre con Florencia Peña, que es el primer debut con el musical ‘Pretty Woman’. El 26 de diciembre estrenamos ’La Cena de los Tontos' con Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández. El 2 de enero se incluye ‘Toc Toc’. Luego, ‘Quien es Quien’, ‘Una clase especial’, ‘Sex: la obra’, ‘Chanta’ y ‘Made in Lanús’”, cerró.