El cantante de cumbia David "El Dipy" Martínez consiguió, finalmente, una foto con el ex presidente Mauricio Macri y cumplió con su promesa de hacerlo "solo por el placer de ver de reventar de bronca a los 'k'". Macri ya había compartido un mensaje de "El Dipy" en diciembre pasado para sumarse a los críticas y agresiones que repite en el músico en sus redes contra la ex presidenta Cristina Kirchner, además de repudiados mensajes xenófobos y homofóbicos.

Martínez compartió en las redes su selfie con el líder del PRO y celebró: "Hasta almuerzo pegué". El cantante de la banda "El Empuje" dice no ser macrista, pero hace tiempo que aprovecha sus continúas agresiones el gobierno de Frente de Todos, el kirchnerismo y el peronismo para conseguir visibilidad en medios y redes sociales.

"Creo que cumplí, no? Aplausos por favor!", celebró Martínez en sus redes en referencia a una publicación de semanas atrás en la que sostenía que solo pediría una foto con el ex presidente por las continúas críticas que recibe por su posición xenófoba y conservadora. "Ni lo conozco, tanto quieren que lo conozca?", había desafiado entonces.

Luego de publicar la foto con Macri, el cantante subió un video editado en el que la ex presidenta en el Patio de Las Palmeras de la Casa Rosada dice: "No los escuché". En respuesta, el video muestra un rebaño de ovejas y se escucha el balido en conjunto. El líder de la banda El Empuje replica decenas de ese tipo de mensajes, muchos de ellos basado en fake news, día a día y se encarga de burlarse de los militantes kirchneristas que le responden.





Macri no es el único dirigente de Juntos por el Cambio que pretende afianzar su vínculo con el cantante. Días atrás, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, lo había definido como alguien que "no se resigna". "El Dipy es un argentino que no se resigna, que construye su dignidad, que entiende que de la pobreza se sale con esfuerzo y trabajo. Le duele el país y por eso dice lo que hay que decir aunque a algunos les incomode escuchar”, dijo la dirigente sobre el músico que suele hacer comentarios ofensivos en las redes.