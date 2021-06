Los actores estadounidenses Peter Dinklage y Elijah Wood, conocidos por sus papeles en la exitosa serie Game of Thrones y en la saga de El señor de los anillos, respectivamente, protagonizarán la remake de la primera película de la franquicia de El vengador tóxico, el clásico de culto de 1984 dirigido por Michael Herz y Lloyd Kaufman que mezcló el género de superhéroes con la comedia negra y el cine gore. La nueva versión, que modificará algunos eventos de la original, será escrita y dirigida por el cineasta Macon Blair, ganador del Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance en 2017 por Ya no me siento a gusto en este mundo, el primer largometraje de su carrera.