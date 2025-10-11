Una década atrás, Arsat era motivo de orgullo. Durante 2014 y 2015, Argentina lanzaba sus propios satélites al espacio y ocupaba las órbitas que le correspondían para ofrecer servicio de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Un centro de datos y una red federal de fibra óptica completaban el escenario de una articulación virtuosa: los científicos ponían su conocimiento al servicio del
A diez años del lanzamiento de los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones
Arsat, una historia dorada que se tiñó de gris
Aunque podría reanudarse la fabricación del Arsat III porque el dinero está, falta voluntad política. El futuro de la red federal de fibra óptica y del centro de datos también es incierto. En el fondo, los modelos de país condicionan todo.
