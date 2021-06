La jueza Hebe Marcogliese condenó a seis meses de prisión a Natalí R. por intentar hurtar una bicicleta; pero unificó esa pena con otro hecho anterior y en total la sentenció a 3 años y medio de prisión efectiva. El fallo generó malestar entre las organizaciones que acompañaron a la mujer --madre de 7 hijes y en estado de vulnerabilidad--, mediante diferentes intervenciones, en el proceso que la tiene presa desde hace un año, por lo que lamentaron "el Poder Judicial, el más conservador de todos, perdió otra oportunidad para actuar de modo diferente, para dejar de juzgar por la clase y el género".

Desde la asociación Pensamiento Penal capítulo Santa Fe y la ONG Mujeres Tras las Rejas manifestaron: "Esperábamos una absolución y, de no ser así, una unificación composicional de la pena que le permitiera recuperar su libertad inmediatamente", dijeron sobre la mujer de 35 años que vivió en hogares durante su niñez y, ya de adulta, en situación de calle. Desde hace un año está presa en la Unidad 5, y esta semana fue sometida a juicio oral.

Con la sentencia dictada, las organizaciones indicaron que ahora "tendrá que esperar presa, al menos 8 meses, más antes de poder pedir su libertad condicional". Al mismo tiempo, señalaron que "si bien aún no se conocen los fundamentos de la resolución, de la que celebramos el cambio de calificación (de tentativa de robo a hurto en tentativa) y la pena inferior a la pedida por el fiscal Gastón Ávila, la cuestión de clase y género que caracterizó al presente caso y que fue expuesta por numerosas organizaciones –incluso por el Concejo Municipal de Rosario- no parece haber sido tenida en cuenta por la jueza", reprocharon. "De haber sido así, estimamos que Natalí no tendría que continuar del otro lado de los muros de la cárcel de mujeres".

Ambas organizaciones consideraron que el juicio oral, al cual consideraron "un despropósito jurídico y que da cuenta del exceso de poder del Ministerio Público de la Acusación y su punitivismo ciego en contra de personas empobrecidas, al menos sirvió para dar a conocer esta triste historia, que cristaliza muchas otras que padecen mujeres en situaciones similares de abandono por parte del Estado".

Al mismo tiempo recordaron que "debido al amicus curiae presentado por las compañeras de la Colectiva de Abogadas Translesbofeminista y a su insistencia para la transmisión en vivo del veredicto, se abrió la posibilidad para que la comunidad tome conocimiento del resultado de este proceso. Creemos que ese sí es un paso importante para el acercamiento de la Justicia al escenario público, pero es insuficiente".

En síntesis, manifestaron que "el día de hoy, el Poder Judicial, el más conservador de todos, perdió otra oportunidad para actuar de modo diferente, para dejar de juzgar por la clase y el género de quien se encuentra en el banquillo de lxs acusadxs y, en el caso de Natalí R., restituirle todo el daño que el Estado, con su ignorancia y discriminación, le generó durante toda su vida".

Finalmente, las organizaciones Mujeres Tras las Rejas y Asociación Pensamiento Penal reafirmaron su compromiso "con Natalí y con todas aquellas que se encuentran en su misma situación. Continuaremos acompañándola en este proceso, para que acceda a los derechos que, al día de hoy, le continúan siendo negados".

En el caso, Fiscalía había pedido que fuera condenada a 2 años de prisión por el intento de robo de una bicicleta, unificados en 5 años por un hecho anterior. La jueza resolvió la pena de seis meses por el primer delito achacado y revocó la pena condicional del anterior, por lo que en total la sentencia es de 3 años y medio.