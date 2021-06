Facebook anunció este viernes que el expresidente Donald Trump (foto) sería suspendido de la plataforma hasta al menos el 7 de enero de 2023, dos años después de que fue suspendido inicialmente, informó la cadena CNN. En un comunicado, Trump calificó de "insulto" a la decisión de la red social.

Facebook dijo que luego evaluará las circunstancias para ver si se le debe permitir regresar. La compañía dijo en una publicación el viernes que una vez transcurridos los dos años, "buscará expertos para evaluar si el riesgo para la seguridad pública ha disminuido." Trump había sido suspendido indefinidamente el 6 de enero tras alentar la toma del Capitiolio estadounidense.

"Evaluaremos factores externos, incluidos casos de violencia, restricciones a las reuniones pacíficas y otros indicadores de disturbios civiles. Si determinamos que todavía existe un riesgo grave para la seguridad pública, ampliaremos la restricción por un período de tiempo determinado y continuaremos reevaluando hasta que ese riesgo haya disminuido," dice el comunicado.

En la publicación, escrita por Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales de la compañía, también anunció nuevas reglas para «aplicar protocolos de ejecución en casos excepcionales como este». El cambio se produce a raíz del paso sin precedentes que tomó la compañía de suspender indefinidamente a Trump en enero, y la forma en que su junta de supervisión independiente lo reprendió por la naturaleza arbitraria de esa suspensión.



Por lo general, a los políticos se les ha dado libertad de acción en Facebook porque la empresa operaba bajo el supuesto de que sus publicaciones eran de interés periodístico y parte del debate público. Como resultado, la empresa no aplicó sus reglas habituales. Pero ahora Facebook ya no asumirá el valor periodístico de las publicaciones de los líderes mundiales. Pero la empresa comenzará a revelar explícitamente cuándo se ha aplicado la excepción, dijo una fuente de Facebook a CNN Business .

La decisión de extender la suspensión de Trump no fuebien recibida por el ex presidente. “La decisión de Facebook es un insulto a los 75M de personas, que han batido el récord, además de muchas otras, que votaron por nosotros en las elecciones presidenciales amañadas de 2020”, dijo Trump en un comunicado el viernes. “Nuestro país no puede soportar más este abuso. No se les debería permitir salirse con la suya con esta censura y silenciamiento y, a la larga, ganaremos”.