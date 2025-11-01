El mejor equipo de la tabla llegó su fútbol a Córdoba. Central goleó a Instituto con un segundo tiempo arrollador. El equipo se recompuso de una desventaja, se despertó Algel Di María, Ignacio Malcorra hizo jugar a todos y la sorpresa la entregó con su gol el chico Ignacio Ovando. Una victoria que le regaló al club la clasificación a jugar un partido, la Supercopa Internacional, por una nueva estrella para la institución el año que viene.

Instituto expuso a Central a jugar incómodo casi todo el primer tiempo. La gloria cordobesa impuso juego ofensivo y le quitó al canaya todo su repertorio ofensivo. Se jugó mucho en el campo canaya, con Beltrán, Córdoba y Luna incisivos con la pelota. Las respuestas de Central se reducían a las gambetas de López o Di María. Pero nada de eso logró generar inquetud a Roffo.

Los ataques de Instituto fallaron, en general, en el último pase. El ritmo del juego lo decidió el local. Luna fue el primero en exigir a Broun. Y un fallo combinado de Mallo y Komar generó el gol de Córdoba. El uruguayo rechazó hacia atrás, Komar equivocó en su patada, se coló Córdoba y si bien Broun le contuvo el remate, en el rebote el colombiano definió con arco libre. El gol de Instituto llegó minutos después de la salida de Ibarra por lesión.

Central necesitó sufrir un gol para responder. Quizá en la primera pelota que llegó al área de Roffo, la bajó Veliz y Malcorra la tomó a la carrera para definir cruzado frente al arco e igualar el juego de derecha. Di María luego regaló una genial jugada con gambeta y definición fuera del área que se perdió muy cerca del segundo palo.

Pero el segundo tiempo no tuvo comparación con el primero. Central despertó el talento colectivo y borró al rival. Por momentos fue un monólogo. Todo se hizo más fácil con Di María, quien tiró una gambeta en el área, Rodríguez lo pisó y el ídolo de la Selección marcó la diferencia con remate cruzado. Y antes de que pueda reaccionar el rival, Di María le puso la pelota a Ovando, por el segundo palo, en un tiro libre, y el chico amplió la ventaja. El tercero gol canaya sacó del partido a la gloria cordobesa. El cuarto gol no fue convalidado por fuera de juego de Veliz. Pero no hacía falta. Central impuso el peso de su jerarquía un rato y sacó un triunfo de múltiples réditos: clasicó a la Supercopa Internacional y se quedó en soledad con el primer puesto del grupo, además de demostrar otra vez que es el mejor a la hora de patear la pelota.

1 Instituto: Roffo; Mosevich, Alarcón, Zalazar; Beltrán, Méndez, Lódico, Lucas Rodríguez; Córdoba, Klimowicz, Luna. DT: Daniel Oldrá.

3 Central: Broun; Coronel, Mallo, Komar, Sández; Ibarra, Malcorra, López, Di María, Campaz; Veliz. DT: Ariel Holan

Goles: PT: 35m Córdoba (I), 37m Malcorra (C). ST: 18m Di María (C) de penal y 21m Ovando (C).

Cambios: PT: 31m Navarro por Ibarra (C). ST: Desde el inicio Duarte por López (C), 15m Ovando por Komar (C), 19m Romero por Klimowicz (I), 34m Gallardo por Méndez y Fonseca por Rodríguez (I), 42m Giménez por Campaz y Copetti por Di María (C).

Arbitro: Nicolás Ramírez

Cancha: Monumental Preside



