En las efemérides del 1º de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1907. El nacimiento de Homero Manzi

En Añatuya, provincia de Santiago del Estero, nace uno de los más importantes letristas de tango de la historia: Homero Manzi. Fue guionista y director de cine, pero alcanzó la fama con sus versos. Varios de los tangos más famosos de la historia fueron escritos por él, como "Milonga sentimental" (que grabó Carlos Gardel), “Sur”, “Malena”, “Barrio de tango” y "Milonga del 900". También militó en Forja, paso previo a su adhesión al peronismo. Murió en 1951.

1943. Nace Alfio Basile

Nace Alfio Basile en Bahía Blanca. Como futbolista, integró dos equipos emblemáticos: el Racing de Pizzuti que fue campeón del mundo y el Huracán de Menotti, ganador del Metropolitano de 1973. Como entrenador obtuvo la Supercopa con Racing, en 1988. Dirigió la Selección entre 1990 y 1994 y después, en una segunda etapa, de 2006 a 2008. Bajo su mando se obtuvieron las Copas América de 1991 y 1993. Fue campeón con Boca en 2005 y 2006.

1968. El primer disco solista de un beatle

Cuando faltan tres semanas para la salida a la venta del Álbum Blanco, un beatle lanza su primer disco solista. Se trata de George Harrison, que da a conocer Wonderwall Music. El disco es editado por Apple, el sello de la banda de Liverpool y es la banda sonora de Wanderwall, película dirigida por Joe Massot.

1972. Muere Ezra Pound

En Venecia fallece una de las grandes voces poéticas del siglo XX: Ezra Pound. Dos días antes había cumplido 87 años. Entre sus obras destacan Cantos y el ensayo El ABC de la lectura. Fue un fervoroso militante fascista y antisemita. Apoyó a Mussolini. Fue juzgado por alta traición en Estados Unidos después de la guerra e internado en un manicomio por doce años, tras lo cual se radicó en Italia.

2007. Fallece el piloto que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima

A los 92 años muere Paul Tibbets, quien como piloto de la Fuerza Aérea norteamericana comandó el bombardero B-29 Enola Gay en el vuelo del 6 de agosto de 1945, cuando desde esa nave se arrojó sobre Hiroshima la primera bomba atómica. El nombre del avión corresponde a Enola Gay Haggard, la madre del piloto.

2011. Adiós a Fanny Edelman

A los 100 años fallece Fanny Edelman, una de las más destacadas dirigentes del comunismo en la Argentina. Combatió en España en defensa de la República durante la Guerra Civil. Regresó al país en 1938 y presidió la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Desde 1970 y hasta su muerte fue la presidenta del Partido Comunista Argentino.

2024. La muerte de Juan José Sebreli

El ensayista Juan José Sebreli muere en Buenos Aires dos días antes de cumplir 94 años. Integró el grupo de la revista Contorno en los años 50 y más tarde giró a posiciones de derecha. En los años 70 fue uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual. Entre sus libros se pueden mencionar: Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, Eva Perón, aventurera o militante, Los deseos imaginarios del peronismo, El asedio a la modernidad, La era del fútbol y la autobiografía El tiempo de una vida.

Además, es el Día de Todos los Santos y se celebran el Día Mundial de la Ecología y el Día Mundial del Veganismo.







