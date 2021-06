Te recuerdo dulcemente



Juan Gabriel



Los Dúo 2 (2015)

Un año antes de morir el Divo de Juárez se auto celebró en un disco de duetos en el que Calamaro aportó su natural afinidad para asociarse con los hermanos mayores de la canción melódica latina y no desentonar, todo lo contrario. "Te recuerdo dulcemente el día de tu cumpleaños, el día de tu santo, Navidad y año nuevo". Recordar el día del santo, práctica todavía habitual en gran parte de Hispanoamérica, suena con especial simpatía en boca de Calamaro, siempre amigo de honrar sin ironía las costumbres populares. Y Juan Gabriel le retribuye con una in crescendo épico de telenovela, de esos que ya no se hacen más y extrañamos cada tanto.



Asesina



Los Palmeras



Sean eternos Los Palmeras (2019)

"Son dioses de la cumbia, de la música argentina", destacó Calamaro apenas se difundió esta colaboración con el famoso grupo de cumbia santafecina, reforzando –por si hacía falta– su reverencia hacia el género y hacia los conducidos por Rubén Cacho Deicas en particular. Conocedor y cultor importante de los ritmos tropicales argentinos (en su discografía sobran las excelentes incursiones), Calamaro se lo ve (hay videoclip también) genuinamente en su salsa: raspando el rayador, dando unos pasitos para allá, otros para acá, levantando los brazos. Y celebrando la vida feliz de Santa Fe y el Litoral argentino.

Parado en medio de la vida



David Lebón



Lebón & Co (2019)

"¿Qué estamos esperando para recibir amor? Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor". No sólo es que Calamaro es figura central y mayor del rock nacional, es que también es melómano y devoto de sus inicios y pioneros, de su valor como identidad cultural. Por eso cuando Lebón lo convocó para su álbum de reversiones no asombró que llevara tan bien, como si lo conociera de toda la vida (y así es) un tema escrito originalmente para el falsete del ex Serú Girán. “Me emociona hablar de Lebón porque es una de las razones por las que hago música". Clarito

Paula

Zoé

Zoé Reversiones (2021)

Con producción electrónica de Meme del Real, tecladista de Café Tacuba, Calamaro fue uno de los elegidos para poner alma y voz a la revisión que estos mexicanos formados a principios de los dos mil (y desde entonces figuras destacadas de la escena alternativa del rock latino en el hemisferio norte) encararon de su discografía clave. En un ecosistema más cercano al universo Cerati que al propio (programación de teclados, efectos de guitarras, bases electrónicas y más), el ex Abuelo resuelve con solvencia y talento su interpretación de una canción distante; hecha de ecos sonoros, falsetes quebradizos y reverberación levemente opresiva.

