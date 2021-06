El tenista argentino Diego Schwartzman ofreció este sábado una soberbia actuación para alcanzar los octavos de final de Roland Garros, tras vencer sin sobresaltos al alemán Philip Kohlschreiber por 6-4, 6-2 y 6-1, aun con el sueño algo trastocado por haberse quedado viendo la conferencia en la que Carlos Tevez anunció su despedida de Boca. El otro destacado tenista de la legión nacional que competía esta jornada en su carrera individual del Abierto de Francia era Gustavo 'Gusti' Fernández, número dos del mundo en silla de ruedas, pero finalmente cayó ante el británico Alfie Hewett por las semifinales y quedó a las puertas de la final.

"Sabía que hoy me tenía que levantar muy temprano y quería ver la conferencia, más allá de que habían dicho antes lo que iba a comunicar. Quería escucharlo", contó el diez del ranking mundial de la ATP, quien superó a Kohlschreiber, 132º, luego de dos horas exactas de juego en la cancha Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne.

Schwartzman, conocido fanático del equipo xeneize, le dedicó unas palabras a Tevez tras su adiós, el que esperó antes de irse a dormir previo a su partido de tercera ronda del segundo Grand Slam del año. "Es un tremendo ídolo, quizás el último gran ídolo de los últimos tiempos que se termina despidiendo de Boca -lo definió, en diálogo con ESPN-. Quisiera agradecerle por todo lo que hizo con la azul y oro, como él dijo que son colores que va a tener siempre en la sangre. Ojalá que pueda seguir involucrado en el futuro porque es un gran ídolo y la gente lo quiere un montón".

Luego de su contundente triunfo, el tenista argentino -que se sumó a Federico Delbonis, también clasificado a cuarta ronda en París- jugará su próximo partido ante otro alemán, Jan Lennard Struff (42º), quien derrotó al promisorio juvenil español Carlos Alcaraz (97º) por 6-4, 7-6 (7-3) y 6-2. Schwartzman defiende los puntos que ganó el año pasado, cuando alcanzó las semifinales en la mejor actuación de su carrera.

El argentino, diez del mundo, arranca su segunda semana en París (Imagen: Instagram Schwartzman).

Respecto de su actuación, valoró la solidez, importante en un torneo largo y con muchos puntos y figuras por delante rumbo a su objetivo. "De a poco me acerco a mi mejor versión. Es importante haber resuelto el partido rápido para no sufrir desgaste físico, ahora tengo tiempo para preparar mi próximo compromiso", contó. El número uno del tenis argentino se instaló en la segunda semana del Grand Slam francés luego de haber superado tres partidos sin ceder ningún set, los dos anteriores ante el taiwanés Yen Hsun Lu (680) y el esloveno Aljaz Bedene (56).

Su partido de este sábado, además, le permitió al deportista de 28 años superar un hito importante para abrazar un espacio reservado a históricos del tenis nacional. Con este tercer triunfo al hilo, logró situarse como el quinto tenista argentino de la historia con mayor cantidad de triunfos en un Grand Slam, con 42 victorias, detrás del ilustre Guillermo Vilas (138), quien lidera el récord y al que siguen también Juan Martín Del Potro (97), David Nalbandian (86) y su actual entrenador, Juan Ignacio Chela (46).

Ahora, Schwartzman intentará dar un paso más el lunes ante el alemán Struff, al que venció una vez en el Masters 1000 de Montecarlo de 2017 por un contundente 6-3 y 6-0, pero con quien también perdió, en la serie de Copa Davis jugada en Madrid en 2019, por 6-3 y 7-6 (10-8). Si mantiene el nivel mostrado en sus últimas presentaciones, debería resolver a su favor el cruce con el alemán y avanzar a cuartos de final, donde le tocaría el súper campeón Rafael Nadal. El mallorquín, 13 veces ganador de Roland Garros, justamente fue su verdugo el año pasado en las semifinales del certamen galo.





Delbonis, por un lugar entre los ocho de París

Federico Delbonis, que protagoniza en París su mejor actuación en un Grand Slam, será el argentino que abra los octavos de final del certamen francés cuando este domingo enfrente al español Alejandro Davidovich, 46 del mundo, con la misión de dar un paso más e instalarse entre los ocho mejores del torneo.

El número 51 del ránking ATP se instaló en los octavos de final luego de tres triunfos consecutivos sobre el moldavo Radu Albot (89), el español Pablo Andújar (68) y el último ante el italiano Fabio Fognini (29). Este domingo, buscará seguir haciendo historia ante el europeo, en un encuentro que se disputará en el último turno de la Suzanne-Lenglen y no está previsto para antes de las 13 de nuestro país (podrá seguirse por ESPN2).





Fernández y Podoroska, también en acción

A diferencia de lo que sucedió con Schwartzman, el sábado no pudo entregar la victoria anhelada por 'Gusti' Fernández, que perdió su partido de semifinal en tres sets ante el británico Alfie Hewett. A pesar de haber vencido en el primero, la historia terminó 6-1, 5-7 y 6-7 (8-6) a favor del europeo, quien más tarde también eliminó al argentino de la semifinal en dobles. Hewett, en pareja con Gordon Reid, superaron por 2-6, 6-2 y 10-8 a Fernández y al japonés Shingo Kunieda, justamente el otro finalista del cuadro de singles.

La rosarina Nadia Podoroska, rápidamente eliminada en la ronda inicial del cuadro de singles, también tuvo acción este sábado: avanzó a octavos de final en el de dobles junto a su compañera, la rumana Irina Begu, tras imponerse sobre las cuartas favoritas, las japonesas Ena Shibahara y Shuko Aoyama, por 7-5, 3-6 y 6-3, y enfrentarán este domingo a la dupla francesa de Clara Burel y Chloé Paquet en la tercera ronda. En tanto, el tandilense Máximo González y el italiano Simone Bolelli, quienes habían sido campeones en Parma hace una semana, cayeron en octavos ante el bosnio Tomislav Brkic y el serbio Nikola Cacic por 6-4 y 6-4.







Nadal alcanzó el récord de victorias en un Grand Slam

Por su parte, también tuvieron un gran sábado tres de los principales animadores del polvo de ladrillo parisino: Rafael Nadal, Novak Djokovic y, tras una trabajada y larga victoria, Roger Federer. Nadal, máximo ganador del certamen y tercero del mundo, superó al británico Cameron Norrie por 6-3, 6-3 y 6-3 y pasó a los octavos de final alcanzando el récord de 103 victorias en un mismo Grand Slam. Con su victoria, el español superó la marca del suizo Roger Federer, que logró 102 triunfos en el Abierto de Australia y lleva 101 en Wimbledon, un récord que aún puede mejorar. Su próximo rival, por un lugar entre los ocho mejores, será el joven italiano Jannik Sinner (19 años y 19° del ranking), que eliminó al sueco Mikael Ymer por 6-1, 7-5 y 6-3.

Por su parte, el número uno del mundo y máximo favorito, el serbio Novak Djokovic, también desembarcó este sábado en octavos, tras superar al lituano Ricardas Berankis (93º) por 6-1, 6-4 y 6-1. Djokovic se cruzará con el italiano Lorenzo Musetti (76), quien venció a su compatriota Marco Cecchinato (83) por 3-6, 6-4, 6-3, 3-6 y 6-3.

El suizo Federer fue el que alegró la noche parisina, y entrada también ya la madrugada, tras derrotar al alemán Dominik Koepfer, por 7-6(5), 6-7(3), 7-6(4) y 7-5, en tres horas y 35 minutos, el tiempo que le requirió asegurar su lugar en octavos de final. "Me encanta jugar al tenis, aun no sé cuanto tiempo, no vale la pena especular. Me ha gustado ver que puedo aguantar tres horas y media contra un gran rival. Eso prueba que vamos por el buen camino", explicó el número ocho del mundo, que ahora se medirá contra el italiano Matteo Berrettini, quien se deshizo del surcoreano Soonwoo Know por 7-6(8), 6-3 y 6-4. Federer es el plusmarquista en los Grand Slam, donde con esta cuenta ya con 68 octavos (frente a los 54 de Djokovic y los 50 de Nadal), pero por vez primera en sus 424 partidos en Grand Slam, el suizo disputó tres juegos de desempate.





Las finalistas avanzan a paso firme

Por el cuadro de mujeres, por su parte, este sábado se destacaron los triunfos de la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Sofia Kenin, quienes animaron la última final del Open francés.

Swiatek, vigente campeona, tembló en el primer set ante la estonia Anett Kontaveit (31ª), pero arrasó en el segundo y se clasificó en los octavos de final con una victoria por 7-6(4) y 6-0. Para continuar en el camino a revalidar su título, la deportista de Varsovia se medirá ahora ante la ucraniana Marta Kostyuk (81ª).

Kenin, por su parte, logró por tercer año consecutivo la clasificación a la cuarta ronda tras derrotar a su compatriota Jessica Pegula, por 4-6, 6-1 y 6-4. La tenista de 22 años, la cabeza de serie de más rango que queda en el torneo, se medirá por un puesto en cuartos contra la ganadora del duelo entre la belga Elise Martens y la griega Maria Sakkari.

Por otra parte, la sangría de favoritas en el cuadro femenino de Roland Garros prosiguió este sábado con la eliminación de la quinta mejor preclasificada, la ucraniana Elina Svitolina, quien cayó por 6-3 y 6-2 frente a la checa Barbora Krejcikova. Su salida se produce un día después de la de la número tres, la bielorrusa Aryna Sabalenka, mientras que con anterioridad se habían ido del torneo la número uno Ashleigh Barty -lesionada- y la número 2 Naomi Osaka, quien prefirió abandonar para cuidar su salud mental. Krejcikova se medirá por un puesto en cuartos ante la estadounidense Sloane Stephens, finalista en 2018.

Por su parte, su compatriota Serena Williams (octava del ránking WTA y la otra favorita de la casa de apuestas, junto a Swiatek) se enfrentará este domingo ante la kazaja Yelena Rybákina (22ª) por un lugar entre las ocho mejores del Grand Slam francés.