La pianista Martha Argerich cumple hoy 80 años. El aniversario ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura, que compartió un video celebrando las ocho décadas de vida de la artista. Considerada una de las mayores intérpretes de la historia, nació el 5 de junio de 1941 en Buenos Aires. La relación con el piano comenzó a los tres años y estudió con Vicente Scaramuzza. Fue de joven a perfeccionarse a Viena, cuando ya asombraba por su talento precoz.

Juan Domingo Perón la recibió en la residencia presidencial junto a su madre, Juana Heller. Era 1954, Argerich tenía 13 años. El entonces presidente le preguntó: “¿Y a dónde querés ir, ñatita?”. Y ella respondió: “A Viena, a estudiar con el Friedrich Gulda”. La madre acotó: “Y también le gustaría dar un concierto en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES)”.



“Parece que yo debo haber puesto una cara bastante reveladora de que la idea no me gustaba", contó Argerich a la revista Clásica en 1999, "porque Perón le empezó a seguir la corriente a mamá, diciéndole ‘por supuesto señora, vamos a organizarlo’, mientras me guiñaba un ojo y, por debajo de la mesa, me hacía con un dedo que no. Él la estaba cargando a mamá y a mí me tranquilizaba. Se dio cuenta de que yo no quería”.



Argerich llegó a Europa para estudiar con Gulda. En 1957, con 16 años, obtuvo el primer premio en dos concursos muy prestigiosos: el Busoni de Bolzano y el Internacional de Ginebra, declarado desierto desde 1949. Enseguida llegaron los conciertos en Viena y, en 1960, su primer disco para el sello alemán Deutsche Grammophon.



A los 20 años se mudó a Nueva York y dejó de tocar por dos años. Allí conoció al pianista de origen chino Robert Chen, con quien tuvo a Lyda, su primera hija, quien sin embargo nació en Ginebra, cuando Martha decidió volver a vivir con su madre. En 1965 obtendría el primer premio en el Concurso Internacional de Piano Frederic Chopin. Después grabó obras de Ravel, Liszt, Shumann, Tchaikovsky, Beethoven, Prokofiev, Chopin, Shostakovich, Bartók y Mozart, entre otros.



Se casó tres veces: con el músico chino-suizo Robert Chen, con el director de orquesta suizo Charles Dutoit y con el pianista estadounidense Stephen Kovacevich, padres de Lyda, Annie y Stephanie, respectivamente. Stéphanie fue quien dirigió el documental Bloody Daughter, sobre la relación de Argerich con sus hijas. Superó un cáncer de pulmón y además de los principales escenarios del mundo ha tocado infinidad de veces en la Argentina, en el Colón y en el CCK.