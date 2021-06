El secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud, Arnaldo Medina, analizó la situación epidemiológica y adelantó que "es muy probable que haya una tercera ola" en el país, aunque aclaró que será de menor magnitud.

"Que exista una tercera ola o no no es el problema, es muy probable que haya una tercera ola. El problema es la magnitud. Son de esperar estas olas que tienen que ver con los ciclos epidemiológicos de todos los virus", indicó el funcionario en diálogo con el programa "Toma y Daca" que se emite por Radio AM750.

En este sentido, Medina expresó que "es de esperar que este virus se pueda controlar con la vacuna" y que "van a venir otras olas pero no en la magnitud que tenemos ahora que prácticamente pone en jaque el sistema de salud, afecta la actividad económica y la vida de todas las personas".

Con el avance de la campaña de vacunación, el integrante del área de Salud indicó que "con la vacuna la situación se va a atenuar muchísimo", y puntualizó que actualmente el país atraviesa una segunda ola a raíz del rebrote que se generó con el relajamiento social, las vacaciones y las fiestas de fin de año.

Para explicar el funcionamiento de los virus, el especialista puso como ejemplo la gripe, que si bien "tiene una vacuna que controla el desarrollo de la epidemia, tiene ciclos en el mundo que se dan de acuerdo a las temperaturas, pero está controlada por las vacunas".

Por otro lado, destacó los avances que se lograron en comparación con el 2020: "Hay una luz al final del túnel. Esa luz no la teníamos el año pasado. Cuando tomaron muchas medias, no sabíamos lo que venía y esa luz no se veía. Hoy la tenemos cada vez más cerca".

"Ya estamos viendo los efectos de las vacunas. En algún momento se va a dar una caída en la cantidad de internados graves y en las muertes. Es de esperar que esto ocurra, más allá de la máxima tensión que estamos viviendo”, agregó.

El funcionario resaltó que Argentina está entre los 20 países que más vacunas recibió y desarrolló, y dijo que a la fecha el 25 por ciento de la población ya recibió al menos una dosis. Además, sostuvo que Argentina está en un lugar de privilegio al poder fabricar las vacunas de AstraZeneca y Sputnik V.



Este viernes, Alberto Fernández y su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, anunciaron el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina que estará a cargo del Laboratorio Richmond.

En diálogo con Página/12, el titular del laboratorio, Marcelo Figueiras, contó que la fabricación inicia la semana que viene y hacia fin de mes ya podrían distribuirse las primeras 500 mil dosis.

“La producción de vacunas es importante también en términos económicos porque permiten la sustitución de importaciones”, subrayó Medina, al tiempo que señaló que las vacunas producidas en el país no son solo para Argentina, sino para toda Latinoamérica.



Asimismo, el secretario de Calidad en Salud reveló que las negociaciones con Pfizer continúan abiertas y que la vacuna estadounidense tiene licencia para ser usada en el país.



Por último, se refirió a las críticas de la oposición en torno a las negociaciones por las distintas vacunas y opinó que "muchas de las denuncias son infundadas y con errores" por eso afirmó que "escuchar la voz de los laboratorios es muy bueno".